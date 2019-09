vor 40 Min.

Einbruch und Diebstahl in Gaststätte in Mering-St.-Afra

Der Täter hat sich gewaltsam Zutritt zu dem Lokal in Mering-St. Afra verschafft und eine Geldbörse entwendet.

In Mering-St. Afra hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte verschafft und damit erheblichen Schaden angerichtet. Der Täter hebelte am Montag gegen 3 Uhr an dem Lokal in der Hertzstraße eine Fensterscheibe auf.

Anschließend stieg er in das Gebäude ein und entwendete eine Geldbörse. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, der Beuteschaden ist nicht bekannt. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

