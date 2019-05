15:23 Uhr

Einbruchserie in Firmen aus Dasing und Friedberg

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen bei drei Unternehmen in Dasing und Friedberg ein.

In drei Fällen versuchten Einbrecher in erfolglos, in Firmengebäude Beute zu machen. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.

Drei Einbruchfälle beschäftigen die Polizei Friedberg aktuell. Noch ist nicht klar, ob sie in einem Zusammenhang stehen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Autohaus in Dasing im Gewerbegebiet an der Taitinger Straße ein. Die Täter erbeuteten nichts, hinterließen aber rund 7000 Euro Schaden. Dilettantisch versuchten sich die Einbrecher zunächst an zwei Fenstern und ramponierten diese, konnten sie aber nicht öffnen. Danach gelang es ihnen, eine Türe aufzuhebeln und sie kamen in die Verkaufsräume. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schreibtische in den Büros, fanden jedoch nichts.

In der gleichen Nacht versuchten sich Täter bei einem Zeltunternehmen nahe der Aichacher Straße in Lindl. Zunächst wurde ein Zaunfeld mit Stacheldraht beschädigt und verbogen, um in das weitläufige Firmengelände zu gelangen. Dort wurde gezielt ein Bürotrakt angegangen. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Unbekannten hinein und durchwühlten alles. Nachdem mehrere tausend Euro Schaden angerichtet waren, zogen sie ohne Beute davon.



Bereits eine Nacht zuvor verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Handwerksbetrieb im Friedberger Business-Park. Da jedoch kein Bargeld vorzufinden war, flohen die Täter ohne Beute und verursachten ebenfalls einen vierstelligen sachschaden.



Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter 0821/3231710. (tril)