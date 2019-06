vor 1 Min.

Einbrüche in Aichach-Friedberg: Das rät die Polizei

Zuletzt gab es etliche Einbrüche in Friedberger Unternehmen – meist ohne Beute, aber mit hohem Sachschaden. Offenbar gibt es ein Muster bei den Taten.

Von Tom Trilges

Zehn Einbrüche in Firmen aus Friedberg, Kissing und Dasing, dazu fünf Stück in Kühbach: Die Bilanz seit Ende Mai ist erschreckend. Auf Anfrage unserer Redaktion gibt die Polizei jetzt Informationen zum aktuellen Stand der Ermittlungen und Ratschläge, wie sich Unternehmen und Privatleute schützen können. Vor allem eine Möglichkeit dürfte vielen noch unbekannt sein.

Allein Ende Mai waren eine Lagerhalle in Friedberg-Lindenau sowie der Wertstoffhof der Stadt Friedberg am Lueg ins Land von Einbrüchen betroffen. Zudem verschafften sich Täter Zutritt zu einem Handwerksbetrieb im Friedberger Businesspark. Die Unbekannten erbeuteten jeweils nichts, richteten aber in den drei Fällen bis zu 2000 Euro Sachschaden an.

Schaden in vierstelliger Höhe

Im selben Zeitraum gab es auch in Dasing und Kissing Einbrüche: Bei einem Autohaus im Dasinger Gewerbegebiet betrug der Schaden 7000 Euro, bei einem Zeltunternehmen aus Lindl mehrere tausend Euro. Bei einer Firma in der Kissinger Peterhofstraße fiel Tätern ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände.

Zuletzt waren dann Anfang Juni wieder Friedberger Unternehmen Ziel von Kriminellen – konkret eine Firma für optische Geräte an der Metzstraße, ein Steinmetzbetrieb im Derchinger Gewerbegebiet und ein Unternehmen für Schwerlastkräne in der Nähe des Derchinger Sees. Die Folge: Sachschäden zwischen 500 und 1500 Euro. Beute machten die Täter aber an keinem der Firmengebäude.

Fünf Einbrüche in einer Nacht

Nicht nur Friedberg und Umgebung wurden von Einbrechern heimgesucht. In Kühbach hatte es Ende vergangenen Monats gar fünf Einbrüche in einer Nacht gegeben – alle im Industriegebiet um die dortige Daimler- und Dieselstraße. Im Gegensatz zu den Fällen aus Friedberg und Dasing richteten die Täter nicht ausschließlich Sachschäden an, sondern erbeuteten 11000 Euro.

Die Täter gingen in allen Fällen eher dilettantisch vor, machten fast nie Beute. Sie scheiterten unter anderem in bei dem Autohaus in Dasing daran, zwei Fenster aufzuhebeln. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Aussagen noch Vermutungen“, sagt Peter Zimmermann von der Friedberger Polizei. „Möglicherweise hängen einige der Taten aber zusammen, beispielsweise die beiden in Derching. Vielleicht auch noch mehr. Die Vermutung liegt nahe.“ Selbst die Kühbacher Fälle könnten laut Zimmermann auf das Konto derselben Täter gehen.

Polizei wertet Spuren aus

Derzeit laufe noch die Spurenauswertung, deshalb gebe es keine finalen Erkenntnisse. „In Dasing beziehungsweise Lindl ist es auch denkbar, das reisende Lkw-Fahrer, die nahe der Autobahn rasten, in die Betriebe eingestiegen sind. Oft spielt Alkohol dabei eine große Rolle.“ Diese Erklärung würde das amateurhafte Vorgehen erklären.

Polizist Zimmermann hat Tipps, was Unternehmer und auch Privatleute tun können, um nicht Opfer solcher Taten zu werden. „Grundsätzlich helfen logischerweise möglichst einbruchsichere Türen und Fenster. Zusätzlich machen oft Vergitterungen Sinn. Auch Zäune rund um das Gelände sind anzuraten.“

Je heller, desto sicherer

Ein weiterer Aspekt sei die Beleuchtung. Je heller, desto unwahrscheinlicher, dass Kriminelle das Grundstück aufsuchen, so Zimmermann. Zudem müssten die Lichtquellen hoch hängen. So kämen die Täter nicht an sie heran. Eine Videoüberwachung sei zumindest für Unternehmer auch empfehlenswert.

Der wohl beste Tipp allerdings ist ein anderer: die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kripo Augsburg. „Dort kann sich jeder Firmenbesitzer, aber auch jeder Privatmann kostenlos und individuell angepasst Ratschläge einholen. Die Kollegen fahren gerne auch raus und schauen sich die Gegebenheiten vor Ort an“, sagt Zimmermann.

Kontakt Unter 0821/3233737 erreichen Sie die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kripo Augsburg.

