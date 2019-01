vor 51 Min.

Eindringling stiehlt Bargeld aus Wohnhaus

Eine Stätzlingerin rief am Samstagabend die Polizei zu Hilfe.

Auf frischer Tat schnappte die Polizei am Samstagabend einen Dieb, der aus einem Haus an der Derchinger Straße in Stätzling Geld gestohlen hatte.

Die Bewohnerin hatte die Polizei alarmiert, dass sich ein Mann unberechtigt in ihrem Haus befinde. Bis zum Eintreffen der Streife war dieser zwar schon weg, die Beamten nahmen ihn jedoch wenig später auf der Straße fest. Es stellte sich heraus, dass der 78-jährige Augsburger über eine offene Türe in das Haus der Geschädigten gelangt war.

Themen Folgen