Eine Bereicherung für den Markt

Ein 24-Jähriger parkt vor der Mehrzweckhalle in Merching sein Auto. Als er ein paar Stunden später zurückkommt, ist die Heckscheibe zerstört.

Polizeireport Friedberg

Unbekannter fällt in Friedberg Baum mit Kettensäge

In einem Wäldchen in Ottmaring sägt ein bisher unbekannter Täter eine 20 Meter hohe Weide an. Die Polizei sucht nach Zeugen.