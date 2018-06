00:34 Uhr

Eine Geschichte wie eine Schatzkammer

Thomas de Padova liest in Friedberg aus seinem neuen Buch „Nonna“

Von Kindesbeinen an verbrachte Thomas de Padova die Sommerferien in einem Dorf in Apulien, Geburtsort seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters – drei Männer, die alle irgendwann ihre Koffer packten und aufbrachen in die Welt. Von seinen Erlebnissen dort berichtet er in seinem neuen Buch „Nonna“, mit dem er in die Friedberger Buchhandlung Lesenswert kommt.

Seine Großmutter – die Nonna – blieb. Jahr für Jahr erwartete sie ihn, still auf einem Stuhl sitzend, im Dunkel des Zimmers: eine schweigsame, in Schwarz gekleidete Frau, einfach und doch wie aus einem Roman. Warum hat der Großvater seine Frau immer behandelt, als existierte sie nicht? Was hat die beiden vor mehr als einem halben Jahrhundert aneinandergebunden? Diese Geschichte ist eine Schatzkammer: Erfüllt vom hellen Licht der Adria und durchzogen von uralten Geheimnissen, bewahrt sie in knappen, leuchtend klaren Szenen eine ganze Welt in sich auf.

Thomas de Padova, 1965 in Neuwied am Rhein geboren, studierte Physik und Astronomie in Bonn und Bologna. Er war Wissenschaftsredakteur beim Tagesspiegel und arbeitete 2014 als Journalist in Residence am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Zuletzt erschien „Allein gegen die Schwerkraft“ (Hanser Verlag), davor u.a. „Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit“ (Piper Verlag).

Thomas de Padova liest am Mittwoch, 13. Juni, in der Buchhandlung Lesenswert in Friedberg. Kartenreservierung unter der Telefonnummer 0821/5886760 oder per E-Mail an lesenswert.buch@t-online.de