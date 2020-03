vor 39 Min.

Eine Klasse, 1700 Kraniche

Friedberger Mittelschüler beteiligen sich an einer weltweiter Friedensaktion

Von Eva-Maria Dillitz

Der Kranich ist in Japan das Symbol für ein glückliches und langes Leben. In Verbindung mit dem Gedenken an die Atomtoten von Hiroshima aber auch ein Zeichen gegen den Krieg. Die bewegende Geschichte des Mädchens Sadako steht symbolhaft für alle, die am 6. August 1945 durch den Abwurf von Atombomben ums Leben kamen oder später an den Folgen der radioaktiven Strahlung gestorben sind. Die Klasse 9a der Mittelschule Friedberg hat sich mit Sadako und der Legende der 1000 Kraniche im Rahmen des Geschichtsunterrichts auseinandergesetzt.

„Das Mädchen Sadako faltete 1000 Papierkraniche, in der Hoffnung auf Genesung“, erklärt die Schülerin Annalena Käding. Sadako erlag ihrer Leukämie, nach ihrem Tod aber wurde der Club der 1000 Papierkraniche gegründet. An ihn senden Menschen aus aller Welt gefaltete Kraniche. „Vor allem Kinder und Jugendliche“, erläutert der Schüler Fikriji Bisnimi. Diese werden dann zum Denkmal in den Friedenspark gebracht oder an alte, kranke Menschen geschickt. „Es ist wichtig, solcher Ereignisse zu gedenken, und auch wir Schüler wollen ein Zeichen gegen Atomwaffen setzen“, meint Simon Gaugenrieder.

Inspiriert von der Geschichte faltete die Klasse 9a 1678 Papierkraniche. „Wir haben einige Wochen Arbeit in das Projekt gesteckt“, erklärt die Klassenleiterin Katharina Langenfeldt den Aufwand der Aktion. Die Schüler erzählten aber auch die Geschichte Sadakos im Rahmen selbstorganisierter Präsentationen an die Mitschüler weiter. „Die Kraniche sind ein Statement von uns gegen den Krieg“, sagt Schüler Benjamin Tewlde. Und gerade in Zeiten wie diesen, wichtiger denn je.

