Eine Meringerin erklärt, wie man in der Krise gelassen bleibt

Die Corona-Krise bringt viele Menschen an ihre Grenzen.

Plus Seit 16 Jahren arbeitet Barbara Schwab-Melcher aus Mering als Reiki-Meisterin, Coach und Resilienzberaterin. Sie weiß, wie man mit schwierigen Situationen im Leben umgehen kann.

Von Eva Weizenegger

Wie kann man schlechte Nachrichten, negative Erlebnisse und persönliche Krisen besser verarbeiten? Ein Patentrezept hat dafür auch Barbara Schwab-Melcher aus Mering nicht. Aber sie kann Hilfestellung geben, wie jeder Mensch ganz individuell mit seiner Lebenssituation umgehen kann. Sie arbeitet seit 16 Jahren als Reiki-Meisterin und Lehrerin, bildet dies auch selbst aus, ist Resilienzberaterin/Coach und hat zudem auch Massageausbildungen absolviert.

Was bedeutet der Begriff Resilienz? "Es ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen und Krisen ohne anhaltendende Beeinträchtigungen zu überstehen", so ein Blick ins Wörterbuch. Diese schwierigen Lebenssituationen hat Barbara Schwab-Melcher selbst erlebt und überstanden. "Manchmal blicke ich zurück und wundere mich über meine Stärke."

Die Meringer Resilienzberaterin Barbara Schwab-Melcher weiß, wie man auch gelassen in der Krise bleiben kann. Bild: Archiv Schwab-melcher

Aufgewachsen in einer Familie mit fünf Kindern, mehrere traumatische Kindheitserlebnisse und schließlich selbst eine belastende Ehe samt Scheidungskrieg erlebt - dennoch ging Barbara Schwab-Melcher durch all diese Krisen hindurch. "Mir geht es prima, trotz meiner Erfahrungen", sagt sie im Rückblick auf ihren Lebensweg.

Die Meringerin hat selbst mehrere Krisen erlebt - aber nach dem Scheidungskrieg folgte die Versöhnung

"Da gab es sicherlich so manchen Abend, wo ich fast verzweifelt wäre", schildert sie. Doch daran scheitern, in negativen Gedanken verhaftet bleiben, das kam für sie nicht infrage. Mittlerweile ist das Verhältnis zu ihrem geschiedenen Mann wieder sehr gut. "Wir haben daran gearbeitet. Zum Wohle unseres Sohnes", sagt sie. Die 50-Jährige ist nun zum zweiten Mal glücklich verheiratet und hat nun eine "wundervolle Patchworkfamilie".

Ihren Beruf als Zahnmedizinisches Fachangestellte in einem Königsbrunner Praxislabor gibt sie nicht auf, obwohl sie mittlerweile drei Wochentage und auch an manchen Wochenenden (für Ausbildungen) als Resilienzberaterin/Coach und Energetikerin tätig ist.

Die Arbeit umfasst, neben Gesprächen und Körperarbeit, auch die energetische Arbeit, welche mitunter die Selbstheilungskräfte aktiviert. In der Praxis sieht das so aus: "Zuerst gehen wir gemeinsam ins Gespräch, und schon bald zeigen sich die Gedanken und Emotionen." Dabei begleitet Barbara Schwab-Melcher ihre Klienten einfühlsam und sucht gemeinsam mit ihnen nach einer individuellen Lösung des Problems. "Ich erarbeite ein persönliches Konzept, das dann im Alltag umgesetzt und trainiert werden kann."

Sie mal eine Auszeit nehmen und gemeinsam einen Spaziergang machen, das empfiehlt die Resilienzberaterin Barbara Schwab-Melcher. Bild: Ken Liu/dpa (Symbolbild)

Gerade jetzt während der Corona-Pandemie geraten viele Menschen an ihre eigenen Grenzen. Die Krise fordert sie heraus. Viele leben zum ersten Mal über mehrere Monate hinweg eng zusammen mit ihrer Familie, haben Angst um ihren Beruf oder sind der Doppelbelastung von Homeoffice, Kinderbetreuung und/oder Distanzunterricht ausgesetzt. Hinzu kommt, dass sie sich nur noch eingeschränkt mit ihren Freunden und Angehörigen treffen können. Vor allem die Angst sei es, die lähme. "Diese aufzulösen, sich ihr zu stellen und genau zu betrachten, um dann wieder in ein Handeln zu kommen, ist beispielsweise ein Teil meiner Arbeit", so Schwab-Melcher. Der Angst könne man sich nicht grundsätzlich entziehen. "Man kann sich aber bewusst werden, wie kann ich das Beste aus belastenden Situationen machen."

Tipps für die Corona-Pandemie: Abstand gewinnen ist manchmal nötig

Dies kann neben den Gesprächen auch die Körperarbeit sein, die sie mit speziellen Massagen und Reiki (Handauflegen) verbindet. Sie selbst hat ihr eigenes "Ganzheitliches Behandlungssystem" entwickelt.

Familien, die während der Corona-Pandemie an ihre Grenzen stoßen, empfiehlt sie: "Durch gemeinsame Erlebnisse, die positiv sind, wie zum Beispiel ein gemeinsames Spiel oder ein schönes Essen, auf das friedvolle Miteinander schauen und nicht nur auf den Streit und die Auseinandersetzungen." Aber auch diese Emotionen dürfen in einer Familie Raum haben. "Es muss nicht immer alles bewertet werden", so Schwab-Melcher. Eltern und Kinder dürfen Pausen zulassen und sich eine Auszeit voneinander nehmen. "Und wenn es nur der kurze Spaziergang ist, den sich eine Mutter oder ein Vater einmal alleine gönnt, um Abstand zu gewinnen."

