10:14 Uhr

Eine Radlerin will absteigen und stürzt

Eine 54-Jährige wollte am Lech in Merching vom Fahrrad steigen und fiel einen Wall hinunter. Nach Informationen der Polizei Friedberg brach sie sich mehrere Knochen.

Eine Radfahrerin stürzte am Sonntag in Merching vom Fahrrad. Die 54-Jährige war gegen Nachmittag mit ihrem Rad auf einem Feldweg im Bereich Lech/Mandichosee unterwegs. An einer Steigung wollte sie absteigen, stürzte aber und fiel einen Wall hinunter. Durch den Sturz zog sich die Radlerin nach Angaben der Polizei Friedberg je einen Bruch an Arm und Fuß zu. Sie musste in Krankenhaus gebracht werden. (pos)

