Eine Sportstunde im Dasinger Pausenhof

In Dasing findet erstmals ein Parkour-Training statt. Man wird fit und für die Umgebung sensibilisiert. Wie das geht, kann man beim Ferienprogramm erfahren.

Von Sabine Roth

Dass man über Bänke, Betontreppen und Tischtennisplatten im Pausenhof der Dasinger Grundschule springen und laufen kann, ist diesmal ausnahmsweise offiziell erlaubt. Obwohl es sehr heiß ist und man viel zu Trinken braucht, macht es den über 25 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen riesigen Spaß. Beim öffentlichen Parkour Training konnten sie lernen, wie diese Art von Sport funktioniert.

Schon allein das Wort „Parkour“ machte viele neugierig. „Für uns Landkinder ist das mal etwas ganz Besonderes“, sagt der 13-jährige Max. Die Sportart an sich ist relativ neu. Das Besondere daran: Es werden alltägliche Hindernisse wie kleine und größere Treppen, Mauern, Baumstämme oder auch Wände in der normalen Umgebung schnell zum Sport- und Übungsgerät umfunktioniert. So auch im Pausenhof der Grundschule.

Parkour-Trainer aus Augsburg kommt nach Dasing

ParkourONE, wie es offiziell heißt, wird in vielen Städten in Deutschland und in der Schweiz bereits angeboten. In Dasing war Headcoach Mike Thümmler aus Augsburg zu Gast, der dieses außergewöhnliche Training bereits seit acht Jahren anbietet. Er infizierte die meisten der Jungs und Mädels mit dem „Parkour-Virus“ schon am Anfang. Aber keine Angst. Hier geht es nicht um einen Wettkampf, sondern um Hilfsbereitschaft und Eigenverantwortung. So können die Trainierenden ihre körperlichen und mentalen Grenzen sowie ihre Stärken erkennen und an ihren Schwächen arbeiten. Dadurch werden Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gestärkt. Trainiert wird immer gemeinsam. Das wiederum fördert Akzeptanz, Toleranz und Respekt.

Jeden ersten Samstag im Monat kann man zum ein Training kommen. Man trifft sich immer um 11 Uhr am Augsburger Stadttheater. Von dort geht die Gruppe dann an einen öffentlichen Platz, an dem es gute Hindernisse fürs Parkour-Training gibt. Dass das Training diesmal in Dasing stattfand, hatte es Irene Nell von der Gemeinde möglich gemacht, die das Ferienprogramm organisiert. Hier konnten die Kinder und Jugendlichen (ab neun Jahren) einen guten Eindruck der Philosophie von Parkour und seinen coolen Trainern bekommen.

Pünktlich um 11 Uhr ging es los. „Der kürzeste Weg zählt, um ein Ziel zu erreichen“, erklärt Mike als erstes. Es geht also darum, etwas geradlinig und direkt mit der richtigen Bewegung zu erreichen. Mit dem eigens entwickelten Vermittlungssystem TRuST Education (steht für authentische, originale und hochqualitative Lehre und Forschung in Parkour) würden drei Bildungsziele erreicht, erklärt der 36-Jährige. Das sind die persönliche Entwicklung, die Gesundheitsförderung und die Werte, die mit Parkour verknüpft werden. „Heute trainieren wir ganz frei. Wichtig ist, dass es jeder machen kann. Wir nutzen die Ressourcen, die uns unser Körper zur Verfügung stellt und bewegen uns so, wie wir es können. All das soll einen Sinn ergeben“, sagt Mike.

Ein Sport ohne Wettkampf

Parkour steht für Sport ohne Wettkampf. Dazu ist Vorsicht geboten und man muss sich selbst und den anderen gegenüber, aber auch der Umwelt gegenüber, Respekt zollen. „Man darf sich nicht überschätzen. Wir zeigen euch den Weg zum Ziel, das Ziel müsst ihr aber selbst finden.“ Wichtig sei bei Parkour das Vertrauen in die anderen, aber auch in sich selbst. In jedem stecke viel Kraft und Energie, aber auch viel Mut. „Bleib bescheiden. Verbessern können wir uns immer noch“, so Mike. Eine Faustregel beim Parkour-Training: Die Hände gehören nicht in die Hosentaschen!

Dann geht es auch schon los mit dem Aufwärmen und dem Mobilisieren der Gelenke. Danach mussten die Teilnehmer sich fokussieren und konzentriert ins Training hineinfinden. Im Hauptteil zeigten ihnen die Parkour-Teammitglieder, mit welcher Technik man Probleme am besten lösen und Hindernisse gut überwinden kann. Dann durfte jeder frei trainieren und das Gelernte anwenden. Am Schluss war noch ein wenig Krafttraining angesagt und ein Cool Down.

Luis aus Dasing hüpft sehr gerne

„Ich hüpfe immer sehr gerne. Heute lernte ich dazu, wie man sich nicht verletzt. Beim Parkour-Training ist Sicherheit gefragt. Und es geht nicht um einen Wettkampf. Man muss nur gegen sich selbst trainieren, aber gegen niemand anderen“, freut sich der elfjährige Luis. Er hat es bereits in Augsburg ausprobiert und war so begeistert davon, dass er nun zum Training kam und sich auch gleich zum Ferienprogramm für den Workshop im September anmelden möchte.

Wer jetzt Lust bekommen hat, kann sich über die Gemeinde Dasing unter www.unser-ferienprogramm.de anmelden. Der Parkour-Workshop findet an drei Tagen im Pausenhof Westseite der Schule in der Schulstraße 5 statt:

Dienstag, 3. September, von 9.30 bis 12 Uhr,

Mittwoch, 4. September, von 10 bis 12 Uhr,

Donnerstag, 5. September, von 10 bis 12 Uhr.

Workshop im Dasinger Ferienprogramm

Der Workshop findet an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt und beinhaltet eine theoretische Einführung in Parkour und Geschichte sowie einem Einblick in das Trainingsprogramm. Das Buchen von einzelnen Tagen ist nicht möglich, da der Kurs auf den Stunden aufbaut. Der Workshop findet bei jedem Wetter draußen statt. Man sollte Sportschuhe und lockere Sportkleidung tragen sowie ausreichend Getränke und eventuell einen kleinen Snack mitbringen.

