Eine kleine Dame hinterlässt großen Eindruck

Anna Lang, die zweitälteste Bürgerin Augsburgs, verzaubert die angehenden Altenpfleger in der Meringer Schule mit ihrem Charme. Wie man das Leben meistert, auch wenn es nicht immer leicht ist.

Von Heike John

Macht man mit 108 Jahren noch Zukunftspläne? Eine etwas ungewöhnliche Frage, die bei einer nicht alltäglichen Begegnung gestellt wurde. Einen besonderen Gast empfingen die Schüler der Berufsfachschule für Altenpflege in Mering in ihren Unterrichtsräumen. Zur Kaffeestunde kam Anna Lang, die zweitälteste Bürgerin Augsburgs. Damit ging ein großer Wunsch der Schüler des ersten und zweiten Lehrjahres in Erfüllung. Nachdem die Klassen den vom Bayerischen Fernsehen über sie gedrehten Film gesehen hatten, wünschten sie den Besuch der betagten Augsburgerin und luden sie in einem lieben Brief mit vielen Unterschriften ein. Fachlehrerin Manuela Maria Müller organisierte das Treffen.

Und da sitzt sie nun die etwas gebückte, kleine Dame und macht großen Eindruck auf die jungen Menschen. Viel ist schon über sie geschrieben worden, auch in unserer Zeitung, denn die gebürtige Lechhauserin blickt auf 108 bewegte Jahre zurück. „Dass ich so viele junge Leute kennenlernen darf“, freut sich Anna Lang, die fast 90 Jahre älter ist sie als ein Großteil der Schüler.

Gestützt auf den Rollator blickt die Dame in die große Runde von fast 50 Schülern, die sich um sie geschart hat. „Ich kann euch nur bewundern, eure Arbeit braucht man so notwendig wie etwas zum Essen“, sagt Lang. Spätestens jetzt fliegen ihr die Herzen der Schüler zu. Sie haben einen Fragenkatalog zusammengestellt und der 23-jährige Özgür trägt vor. Was sie den ganzen Tag so macht und ob sie viel vor dem Fernseher sitzt? Da wehrt die 108-Jährige vehement ab: „Mei so viel schlechte Nachrichten, da gefällt mir gar nix mehr. Schad, dass die Menschheit so dumm ist“, sagt sie und schiebt nach „I hab scho viel erlebt“. Für ihr langes Leben hat die Lechhauserin ein einfaches Rezept: „Nimm dein Leben an, ernähre dich gesund und trage keinen Groll in dir.“ Dabei hätte sie dafür allen Grund, denn ihr Leben war hart. Schon mit 16 Jahren schickte der Stiefvater sie in die Fabrik zum Arbeiten, dabei wäre sie gerne Schneiderin geworden. Theater spielen, Gedichte lesen oder gar die Schauspielerei waren ihre Jugendträume, das alles wurde von ihrem Ehemann, den die Mutter aussuchte, nicht geduldet. Die Lebensweisheit, die die 108-Jährige den Zuhörern dazu mit auf den Weg gibt, lautet: „Man muss das Leben annehmen können wie es ist, dann wird man belohnt.“ Das kann sie sofort belegen. „I wollt so gern zum Film und jetzt hab i’s doch noch g’schafft“, sagt Lang.

Überhaupt sei ihr Leben mit jedem Jahr schöner geworden. „Ab 100, da fing ich zu leben an.“ Nach dem Tod ihres Mannes unternimmt sie mit Tochter Karin und Enkel Thomas, die sie auch nach Mering begleiten, erste Reisen. Sie schwärmt von einer Donauschifffahrt und einer Kutschenfahrt durch Wien. Mit hundert hat sie nicht nur ein neues Gebiss bekommen, wie sie mit strahlendem Lächeln erzählt, sondern war auch in Tunesien.

Auch mit 108 Jahren lebt Anna Lang noch nicht im Seniorenheim

Gebannt hängen die Schüler an den Lippen der Dame. Vieles wollen die jungen Leute von Anna Lang wissen, die beide Weltkriege miterlebt hat. Hat man mit 108 noch Zukunftspläne? Und warum ist ihre Tochter mit knapp 80 noch so hübsch? „I war scho au it wüascht“, sagt sie und wieder huscht ein spitzbübisches Lächeln über ihr Gesicht.

Gestrickt habe sie sehr gerne. Über 500 Bettschuhe hat sie angefertigt und auch der Augsburger OB Gribl hat ein Paar bekommen. Warum sie nicht in ein Altenheim gehen will? „Man möchte halt im eigenen Bett schlafen und nicht so viele Leute belästigen“, lautet ihre Antwort.

Im hohen Alter hat Anna Lang noch den Umgang mit dem Handy gelernt. Darüber ist sie glücklich, denn einer ihrer Enkel lebt in Thailand. Berge von Fanpost habe sie bislang erreicht, erzählt die Tochter. Früher hat sie zurückgeschrieben oder angerufen, das schafft sie jetzt nicht mehr. Einmal hat sie sich per Videobotschaft im Internetportal YouTube bedankt. „Heute habe ich einen besonders freudigen Tag. Und ihr seht mich jetzt in echt und nicht nur im Film oder auf dem Zeitungsfoto“, sagt Anna Lang. „Die Frau ist einfach klasse“, findet der 23-jährige Özgür. Er ist nicht der einzige, der beim Abschied ein Selfie mit Anna Lang macht. Mit Luftküsschen winkt sie noch aus dem Auto heraus, als ihre Tochter sie nach Augsburg zurückbringt.

