vor 34 Min.

Eine neue Führung

Friedbergs Pfadfinderinnen wählen

50 Mitglieder der Pfadfinderinnenschaft St. Georg fanden sich zur Stammesversammlung im Pfarrzentrum in Friedberg ein. Dabei standen wieder Neuwahlen des Vorstandes an, bei denen jede aktive Pfadfinderin – egal welchen Alters – ihre Stimme abgeben durfte. Den bisherigen Stammesvorsitzenden Tabea Frohnwieser und Sonja Wissing wurde für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren gedankt, Sonja Wissing wurde aus ihrem Amt verabschiedet. Im Anschluss wurde Tabea Frohnwieser in ihrem Amt bestätigt und wird in den kommenden zwei Jahren tatkräftig durch Simone Wissing im Stammesvorstand unterstützt. Zudem wurde Linda Lorenz in ihrem Amt als Kassenwartin bestätigt. Auf die Wahl folgte eine Videonacht mit Filmen passend zum Motto „Aquarium“ der Stammesversammlung. Am nächsten Morgen stand die Wahl von zwei Stammesaktionen an. So entschieden sich die Mädchen für eine Moorwanderung im Murnauer Moos und die Aktion „Escape Room“. Abschließend besuchten alle Pfadfinderinnen den Familiengottesdienst in St. Jakob. (AZ)

