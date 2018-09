vor 20 Min.

Eine neue Strategie für das Herz der Stadt

Themen wie Handel, Marienplatz, Wohnen und Verkehr sollen in einem Entwicklungskonzept angegangen werden. Doch nicht alle Stadträte finden das gut.

Von Ute Krogull

Für eine Überarbeitung des Altstadtentwicklungskonzeptes setzten sich Baureferent Carlo Haupt und Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) im Planungs- und Umweltausschuss ein. Themen gäbe es ihrer Meinung nach genug – etwa Wohnen, Einzelhandel, Verkehr, Leerstände, Abrisse und Neubauten. Auch der Marienplatz, für den es schon einmal einen Gestaltungswettbewerb gegeben hat, gehöre dazu, weil sich die Gegebenheiten geändert haben. Die Gestaltung des zentralen Areals solle ebenso angegangen werden wie eine Machbarkeitsstudie für eine Tiefgarage an dieser Stelle. Eichmann dazu: „Ich bin selber skeptisch, ob das geht. Wir sollten aber prüfen, ob es umsetzbar wäre, und auf dieser Grundlage politisch entscheiden.“

„Die Altstadt von Friedberg ist es wert“

Zu untersuchen sei auch, ob die „Äußere Ludwigstraße“ im Osten sowie die „Bahnhofsvorstadt“ im Süden zu Sanierungsgebieten werden sollen. Und schließlich seien eine Überarbeitung der Altstadtgestaltungssatzung und der Werbeanlagensatzung sowie ein neues Einzelhandelskonzept notwendig. Das alles sei ein langwieriger Prozess, räumte der Baureferent ein. „Aber die Altstadt ist es wert.“

Seit Ende der 1970er Jahre beschäftigen sich Stadtrat und Verwaltung mit dem Herzen der Stadt. Der Bürgermeister sprach vom jetzigen Zeitpunkt als einer „Zeitenwende“. Es sei viel abgearbeitet, doch stehe auch viel bevor. Momentan gehe ein Förderzeitraum zu Ende, Abrechnungen, Bilanz und Neustart stünden an. In den Sitzungsunterlagen waren Maßnahmen der vergangenen Jahrzehnte aufgelistet, vom Bau der Tiefgaragen in den 1980er Jahren über die Umgestaltung von Nebenstraßen, die Gestaltung des Hafner-Gartens (1999) und den Bau der Altstadttangente (2004) bis zur Umgestaltung der Ludwigstraße (2008). Seitdem, konstatierte Eichmann, sei nichts passiert: „Wir haben keine Strategie für die Altstadt.“

Die Argumente dagegen

Trotzdem war die Erarbeitung einer solchen im Ausschuss umstritten. Tenor von SPD, Grünen, Freien Wählern und teilweise CSU: Der Friedberger Stadtrat (und die Verwaltung) habe derart viele Aufgaben, dass man sich nicht noch eine zusätzliche aufbürden sollte – noch dazu vor der Kommunalwahl 2020. CSU-Fraktionschef Thomas Kleist erkannte allerdings durchaus „viele Defizite“, die man angehen müsse. Wie SPD-Fraktionsvorsitzender Roland Fuchs stellte er aber infrage, ob „Bahnhofsviertel“ und „Äußere Ludwigstraße“ einbezogen werden sollten.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Claudia Eser-Schuberth meinte, die Probleme der Innenstadt lägen ohnehin auf der Hand. Man solle lieber mit wichtigen Projekten – etwa dem Steg vom Bahnhof nach Friedberg-Süd oder dem NKD-Gebäude – beginnen, als mit einem weiteren Konzept. Davon gebe es schon viel zu viele – und oft komme nichts heraus.

Einen Fürsprecher fand das Altstadtentwicklungskonzept dagegen in Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger). Er sagte: „Das Schutzschild der Altstadt ist löchrig.“ Der Architekt sieht eine „gigantische Spekulationswelle“ auf Friedberg zurollen. „Es wäre schade, wenn von der Altstadt nichts übrig bleibt.“

Die Preisexplosion in der Innenstadt bestätigte auch Eichmann. Die Anträge auf Abriss und Neubau würden immer mehr. Das bewahrheitete sich gleich bei einem weiteren Tagesordnungspunkt des Gremiums, in dem es um ein Bauprojekt in der Straße Am Zwinger (beim Friedberger Berg) ging.

Es geht auch um viel Geld für Friedberg

Gleichzeitig sei das Einzelhandelskonzept von 2009 veraltet und biete keine Antworten auf Themen wie Online-Handel und Fachmarktzentrum „Unterm Berg“, so der Bürgermeister. Er betonte, das neue Konzept sei in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben in die Wege geleitet worden. „Die Regierung fragt: ,Warum sollen wir die Altstadt fördern, wenn ihr ein Fachmarktzentrum zulasst?’“, erklärte er. Schlussendlich gehe es bei diesem Thema auch um Geld, nämlich Fördermittel von bis zu 60 Prozent der förderfähigen Kosten von Projekten. Das bestätigte Haupt: „Es ist das A und O, dass ein Gesamtkonzept vorhanden ist.“

Eser-Schuberth beantragte auf diese Information hin, die Entscheidung zu vertagen. Die Stadt solle einen Vertreter der Regierung von Schwaben einladen, der das Thema im Ausschuss erläutert. Das war eigentlich von vorneherein das Anliegen der Verwaltung. Doch die Regierung, die für Kommunen im ganzen Bezirk zuständig ist, habe abgewunken. Angesichts der aktuellen Debatte hofft Eichmann, sie umstimmen zu können.

