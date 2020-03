vor 39 Min.

Eine spaßige Veranstaltung, die Schule machen könnte

Beim Politischen Aschermittwoch der Freien Wählerschaft in Schmiechen bekommen Politiker ihr Fett weg. Die Veranstaltung kommt bei Besuchern so gut an, dass sie womöglich eine Fortsetzung findet

Die Freie Wählerschaft Schmiechen/Unterbergen lud zum Politischen Aschermittwoch. In der voll besetzten Wirtsstube der Schmiechachhalle zapfte Bürgermeister Josef Wecker ein 30-Liter-Fass Starkbier an und es wurde eine Fastenbrotzeit gereicht, die sich die zahlreichen Besucher sichtlich schmecken ließen. Besonders begrüßte Wecker den ehemaligen Bürgermeister Leo Kohlberger, der seinerzeit auch auf der Liste der Freien Wähler angetreten ist. Auch die zwei anwesenden Grünen-Kandidaten wurden begrüßt und wegen ihres Mutes für das Erscheinen gelobt.

In der folgenden kurzweiligen Fastenpredigt gab Josef Wecker sich und den Gemeinderatskandidaten Tipps und Gebote zur bevorstehenden Kommunalwahl. Wie etwa ein Engagement in einem Ortsverein oder das Spendieren von Freibier. Auch sei ein Doktortitel sicher ein gutes Mittel, um gewählt zu werden. Nahtlos ging es dann über zum nächsten Punkt, „Herta und Berta“ mit ihrem Programm: „Das gemeindliche Durchputzen“, was aus ihrer Sicht teilweise auch dringend notwendig ist. Aufgegriffen wurden dabei die Dorfereignisse des vergangenen Jahres. Sei es der Sattelklau am Bahnhof, die vakanten Vereinsvorstandsposten oder der Kreisstraßenausbau, verschont wurde nichts und niemand.

Im zweiten Teil des Programms wurden die aktiven Gemeinderäte derbleckt. Dabei erfuhren die Zuhörer, dass Zweiter Bürgermeister Josef Gailer, jetzt als Rentner, das wohl größte und älteste Vorschulkind im Kindergarten ist. Auch hat er, Gerüchten zufolge, bereits eine Schlafkammer im Heizungsraum der Schmiechachhalle eingerichtet. So kann er jederzeit die Heizung in der Halle steuern und hat keinen weiten Weg in den Kindergarten, zur Schlaufuchs-Guppe.

Bürgermeister Josef Wecker kam auch nicht zu kurz beim Derblecken. Seine Sparsamkeit wurde immer wieder zum Thema, der wohl zu Verdanken sei, dass die Gemeinde Schmiechen derzeit schuldenfrei ist. Leider könnte der Coronavirus seiner neu entdeckten Liebe zu Fernreisen einen Strich durch die Rechnung machen, es sollte heuer nach Asien gehen. Am Ende des humorvollen Programms applaudierten die Gäste tosend. Josef Wecker bedankte sich mit den Worten: „Wenn das so gut ankommt dann müssen wir das im nächsten Jahr unbedingt wiederholen, und auch Herta und Berta brauchen wieder ein neues Programm.“ (Anm. d. Red.: Eigentlich gibt es den politischen Aschermittwoch in Schmiechen nur zu den Gemeinderatswahlen, also nur alle 6 Jahre.)

Nach einer Pause folgte ein Interview mit dem Bürgermeisterkandidat Josef Wecker. Die Fragen waren teilweise persönlicher Art, beispielsweise welchen Berufswunsch er als Kind hatte oder warum er sein Bier immer mit Wasser mische, was gerade die jüngeren Gäste überhaupt nicht verstehen konnten. Danach kam ein größerer Block politischer Fragen. Ob zum Wasserpreis, fehlende oder falsch eingestellten Verkehrsspiegeln, oder auch warum Parkplätze am Kirchplatz weggefallen sind. Josef Wecker blieb keine Antwort schuldig. Und wer weiß, vielleicht kann sich der politische Aschermittwoch in Schmiechen ab jetzt jedes Jahr etablieren. (AZ)

