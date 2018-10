Eine unzerbrechliche Freundschaft

Bürgerbeteiligung in Ried

Städtebauförderung in Ried: ein Spaziergang

An Bushaltestelle, Kreuzung und Rathausturnhalle soll sich was ändern. Ein Rundgang führt zu verbesserungswürdigen Stellen. Lösungsvorschläge gibt es bei der anschließenden Diskussion in der Rathaushturnhalle.