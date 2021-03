Einheitliche Kitagebühren in Kissing sind von Vorteil

Plus Die Gebühren in den Kissinger Kitas sind erhöht und vereinheitlicht worden. Letzteres ist von Vorteil. Die meisten Eltern treibt aber eine andere Sorge um.

In Kissing werden die Betreuungsgebühren in den Kindertagesstätten deutlich erhöht. Aufgrund des Beitragszuschusses des Staates dürfte das im Kindergartenbereich allerdings für die Eltern kaum ins Gewicht fallen. Anders sieht das im Krippenbereich aus.

Hier sind die Gebühren doppelt so hoch und der Zuschuss ist an eine Gehaltsobergrenze gekoppelt. Die Erhöhung wird sich mehr bemerkbar machen. Allerdings haben Eltern mit sehr geringem oder gar keinem Einkommen die Möglichkeit, Ausgleichszahlungen zu beantragen.

Konkurrenzsituation wird in Kissing verhindert

Gut ist, dass die Kitabeiträge vereinheitlicht worden sind. Darauf haben sich alle Träger geeinigt. So wird verhindert, dass in Kissing eine Konkurrenzsituation zwischen den Einrichtungen entsteht. Einzelne Träger könnten dazu versucht sein, ihre Leistungen auszubauen und dafür mehr Geld zu verlangen, was sich wiederum nicht alle Eltern leisten könnten. Zurzeit ist es zwar sehr unrealistisch, dass die Träger um Kinder buhlen, weil in Kissing ein hoher Mangel an Betreuungsplätzen herrscht. Allerdings ist es auch in dieser Situation von Vorteil, wenn die Einrichtungen einheitlich auftreten und keine Kostenunterschiede machen.

Die Mehrzahl der Eltern wird sowieso nicht die Sorge umtreiben, zu viel für die Plätze zu bezahlen. Vielmehr hoffen die Familien, überhaupt welche zu bekommen.

Lesen Sie dazu die Artikel: In Kissing werden die Kitagebühren deutlich erhöht und Warum die Träger in Kissing die Kitagebühren erhöhen

Themen folgen