Einrichtung am Kapellenberg wird Merings größte Kita

Der Kindergarten am Kapellenberg wird durch den Anschluss des Nachbarhauses links im Bild erweitert. In einem kleinen formalen Akt erfolgte dazu die Freigabe mit von links der stellvertretenden Kindergartenleitung Manuela Sirch, Bürgermeister Florian Mayer und Architekt Gerhard Mach.

Plus Der erste Bauabschnitt für die Erweiterung ist fertig. Kommende Woche ziehen drei Gruppen in ihre neuen Räume um. Was dort alles geboten ist.

Von Gönül Frey

Die neuen Räume für den Kindergarten am Kapellenberg sind größtenteils fertig. In einer kleinen Zeremonie hat Bürgermeister Florian Mayer die Erweiterung nun frei gegeben. Kommende Woche will die stellvertretende Kindergartenleiterin Manuela Sirch, die momentan die Geschäfte führt, mit drei Kindergartengruppen umziehen. Dann können die noch notwendigen Arbeiten am Verbindungsbau und am Bestandsgebäude folgen.

Derzeit stehen in der integrativen Einrichtung zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen zur Verfügung. Als Erstes soll ab 1. Dezember eine weitere Kindergartengruppe starten, für die das Personal auch schon vorhanden ist. Sobald die nötigen Mitarbeiterinnen eingestellt sind, folgen noch eine weitere Kindergarten- sowie eine Krippengruppe. Mit insgesamt acht Gruppen wird der Kapellenberg Merings größte Kita sein.

Bürgermeister: Bei der Kinderbetreuung auf einem guten Weg

Bürgermeister Mayer gab einen Überblick über die Betreuungssituation in Mering. Zum 1. September fehlten 204 Betreuungsplätze - 39 bei den Krippenkindern und 114 im Kindergartenbereich. Hier wird der Kapellenberg eine deutliche Entlastung bringen durch die zusätzliche Krippengruppe mit 15 Plätzen und die zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen.

"Wir sind auf einem guten Weg", sagt Mayer in Bezug auf die Engpässe in der Kinderbetreuung. Wie berichtet, soll heuer noch der evangelische Waldkindergarten mit einer ersten Gruppe starten, eine zweite kommt nächstes Jahr hinzu. Außerdem wird am Kindergarten St. Margarita gebaut, sodass dort drei Krippengruppen entstehen. Und die Kommune hat am Mühlanger ein Grundstück gefunden, auf dem ein siebengruppiges Kinderhaus entstehen soll.

Der Kapellenberg ist diejenige Meringer Einrichtung, die im Normalbetrieb die längste Öffnungszeit anbietet, nämlich von 6.30 bis 17 Uhr. Bedingt durch die Corona-Regelungen kann das Team dieses Angebot im Moment nicht aufrecht erhalten. Geöffnet ist nun von 7 bis 16.30 Uhr. Dabei bemüht sich die Kita jedoch, für betroffene Familien Lösungen zu finden. Mayer berichtet, dass die Kindergartenleitung immer wieder den Sonntag opfern muss, um auf neue Vorgaben zum Infektionsschutz zu reagieren und Konzepte auszutüfteln.

Manuela Sirch wird die neue Leiterin der Kita am Kapellenberg

Der Bürgermeister dankte Manuela Sirch für ihren Einsatz bei dem Umbau in dieser schwierigen Zeit. "Ich freue mich, dass Sie als künftige Leitung des erweiterten Kindergartens hier die Kontinuität wahren", sagte er. Die 33-Jährige wird der langjährigen Kindergartenleiterin Anita Sattler folgen, wenn diese sich in den Ruhestand verabschiedet. Ihr werden dann zwei Stellvertreterinnen - eine für den Krippen- und eine für den Kindergartenbereich - statt wie bisher eine zur Seite stehen. Das gesamte Team des Kapellenbergs wird von heute 28 auf dann ca. 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anwachsen.

Unterm Dach befindet sich ein großzügig wirkender Personalraum. Bei insgesamt rund 35 Mitarbeitern ist dieser jedoch gerade ausreichend. Bild: Gönül Frey

Der Bürgermeister honorierte die Leistungen von Anita Sattler, die sich bei dem Termin im Krankenstand befand. Sie habe in ihrer langen Dienstzeit am Kapellenberg viel bewirkt und sei auch diejenige gewesen, die den für Mering so dringend nötigen Erweiterungsbau angeschoben habe. "Ich hoffe, dass wir mit ihr zusammen im Frühjahr eine schöne Einweihungsfeier machen können", sagte er.

Rund 2,65 Millionen Euro haben der Kauf des Nachbaranwesens und der Umbau insgesamt gekostet. Bei den Arbeiten war es zu einer Kostensteigerung von insgesamt 300.000 Euro gekommen, was bei der jüngsten Gemeinderatssitzung für Unmut sorgte. Architekt Gerhard Mach zeigte bei einem Rundgang durch die fertigen Räume, warum das Projekt sich als besonders schwierig erwiesen hat. Das große Gebäude, das eine Ergotherapiepraxis und Wohnräume beherbergte, war ganz auf die Bedürfnisse des früheren Eigentümers zugeschnitten und sehr verwinkelt. Er habe gleich mehrere Treppenhäuser abreißen müssen, um Raum zu gewinnen.

Meringer Kinder bekommen einen Snoezelraum

Entstanden sind viele sehr unterschiedliche, aber dadurch umso charmantere Räume. Insgesamt 600 Quadratmeter Fläche stehen dort nun zur Verfügung. Der neue Essenssaal für die Kindergartenkinder beispielsweise eröffnet mit großen Glasfenstern den Blick auf den Garten. Der Mehrzweckraum im Keller diente früher als Therapieraum - der Kindergarten konnte Teile des Inventars wie etwa die große Boulderwand übernehmen. Weiter wird es unter anderem ein Entdeckerzimmer, eine Märchenzimmer, eine Lesezimmer und zur Entspannung auch einen eigenen Snoezelraum geben.

Blick vom neuen Esssaal auf den Garten und den Verbindungsbau. Bild: Gönül Frey

Größte Herausforderung war es laut Architekt Mach jedoch, das Erweiterungsgebäude gleich auf mehreren Ebenen mit dem bestehenden Bau zu verbinden. Er hat dazu einen Treppenturm samt Aufzug errichtet, der auf jeder Etage Zugang zum Erweiterungsbau schafft. Dorthin führt ebenerdig ein Verbindungsbau, an dem im Moment noch gearbeitet wird. Wenn die drei Kindergartengruppen umgezogen sind, wird die Wand zum Bestandsbau durchgebrochen und dort der Umbau vollendet. Die Außenanlagen werden voraussichtlich erst nächstes Jahr wieder fertig hergerichtet.

