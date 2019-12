vor 57 Min.

Einsatz in Friedberg: Arbeiter stürzt vom Gerüst und verletzt sich am Kopf

Zum einem Betriebsunfall mussten heute Vormittag die Retter in Friedberg ausrücken.

Aus drei bis vier Meter Höhe stürzte am Dienstagvormittag ein Arbeiter vom Gerüst eines metallverarbeitenden Betriebs in der Engelschalkstraße in Friedberg. Wie die Polizeiinspektion Friedberg auf Anfrage mitteilt, erlitt der Mann eine Platzwunde am Kopf und Prellungen. Der Verletzte wurde zur weitere Versorgung mit dem Rettungswagen ins Universitätsklinikum nach Augsburg gebracht.

