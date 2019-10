14:00 Uhr

Einsatz in Unterbergen: Diese Katastrophe hätten sie gemeistert

Plus Über 100 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zeigen bei der Ölwehrübung, was sie drauf haben. Auch Sanitäter und Wasserretter sind an der Lechstaustufe 22 bei Unterbergen in Bereitschaft.

Von Brigitte Glas

Samstag, acht Uhr morgens. Aus dem ganzen südlichen Landkreis und aus Aichach haben sich die Feuerwehren auf den Weg zur Lechstaustufe 22 bei Unterbergen gemacht. Ein breiter Ölteppich schwimmt den Lech hinunter und hat bereits den Stausee erreicht. Das Öl kommt aus einem Leck der nahen Nato-Pipeline. Jetzt gilt es, das Öl möglichst schnell aus dem Wasser zu bekommen, um den Schaden für die Umwelt möglichst gering zu halten. Die „Katastrophe“ war allerdings nur eine Übung. Das Landratsamt hatte zur sogenannten „Ölwehrübung“ gerufen. Alle zwei Jahre schreibt die Regierung von Schwaben eine solche Maßnahme vor.

Etwa 100 Feuerwehrmänner und auch -frauen aus Unterbergen, Schmiechen, Steindorf, Merching, Mering, Kissing, Friedberg und Aichach kamen zum Einsatzort geeilt. Dann galt es, das imaginäre Öl aufzuhalten und abzupumpen. Eine Ölsperre von immerhin 340 Metern musste dazu über den See gespannt werden. Die Feuerwehrleute setzten die geforderte Länge aus Stücken von jeweils zehn Metern zusammen. Ein Boot zog den immer länger werdenden Schlauch parallel zum Ufer flussaufwärts. Erst spät nahm der Bootsführer Kurs auf die Insel im Stausee. Danach kam eine weitere Ölsperre zwischen Insel und gegenüber liegende Seeseite. Das Wetter meinte es gut mit den Einsatzkräften: kein Wind, kein Wellengang. Die Sperre wurde so angelegt, dass sich das Öl in einer v-förmigen Sperren-Bucht fangen würde. Gleichzeitig baute ein anderer Trupp auf dem Flussbegleitweg zwei Ölauffangbecken auf. Mit speziellen Pumpen mit Ölabscheider würde im Ernstfall das Öl dorthin gepumpt werden, bevor es mit Tanklastwagen zur Entsorgung käme. Sollte wirklich Öl den Lech herunterkommen, könnten die Feuerwehren nicht alles aus der Staustufe wieder herausholen. Also müssen auch Ölsperren in die kleineren Bäche in der näheren Umgebung eingebracht werden, und zwar nicht irgendwo, sondern dort, wo auch ein LKW hinfahren könnte, so die Kommandanten der verschiedenen Ortsfeuerwehren. Nach guten zwei Stunden war alles fertig. Die Teams haben in Unterbergen gut zusammengearbeitet Während der ganzen Zeit war auch für die Sicherheit der Feuerwehrleute gesorgt. Zahlreiche Sanitäter und Wasserretter von Rotem Kreuz und DLRG waren für den Fall der Fälle da und hätten sogar einen Krankenwagen bereit gehalten. Sanitäts-Chef Daniel Stöckl meinte: „Wir sind vorbereitet, auch Feuerwehrleuten kann etwas passieren. Einsatzleiter Andreas Regau von der Feuerwehr Mering, Kreisbrandrat Christian Happach, Kreisbrandinspektor Franz Hörmann und Kreisbrandmeister Peter Schattka waren mit ihren Mannschaften sehr zufrieden: „Die Teams haben gut zusammengearbeitet. Es hat alles geklappt und das schnell“, so Regau. Schmiechen Bürgermeister Josef Wecker freute sich, dass auch die kleineren Feuerwehren einen großen Beitrag leisten konnten. Ebenfalls sehr zufrieden waren die Beobachter der Übung: Einige Vertreter der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG), die die Nato-Pipeline betreibt, Landrat Klaus Metzger, Boris Peter, Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit und Verbraucherschutz im Landratsamt, Johann Greppmeir, Sachgebietsleiter dort und seine Mitarbeiter Markus Pettinger und Sven Korper. „Wir sind stolz, dass wir so viele Ehrenamtliche im Landkreis haben, die tatkräftig anpacken“, sagte Metzger. Alle hofften, dass das geprobte Szenario niemals eintritt. Wäre es doch geschehen, hätten alle Einsatzkräfte im Landkreis die Katastrophe gemeistert.

