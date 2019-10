Einzelhändler aus Friedberg kritisieren die Sparkasse

Plus Regelmäßig sind die Automaten der Sparkasse zur Geldeinzahlung beschädigt. Die Friedberger Ladeninhaber fahren abends teils mit ihren Einnahmen nach Hause.

Wenn Friedberger Einzelhändler auf die Sparkasse angesprochen werden, reagieren sie teils gereizt. Der Grund: Sie werden regelmäßig ihre gesamten Tageseinnahmen abends nicht los, weil ein Automat kaputt ist und es keine praktische Alternative gibt. Auch abseits dieser Probleme kritisieren Geschäftsleute den Service der Bank.

Einzelhändler aus Friedberg ärgern sich über Sparkasse

„Es ist ein riesiges Ärgernis für uns alle“, spricht Manuel Weindl vom Handarbeitsladen Patchwork für die Friedberger Einzelhändler. „Erst Anfang dieser Woche gab es den letzten Vorfall. Da stand ich abends einmal mehr vor einem nicht funktionstüchtigen Automaten.“ Die Folge: Seine Tageseinnahmen transportierte er mit nach Hause und brachte sie am nächsten Morgen zur Bank – kein Einzelfall, wie Weindl sagt: „Eigentlich ist in der Sparkassen-Servicestelle in der Ludwigstraße fast alles vorhanden. Es gibt aber regelmäßig Störungen.“

Konkret bedeutet das: In der Einkaufsstraße können die Einzelhändler Scheine und Münzen einzahlen, zusätzlich auch Münzrollen als Wechselgeld abholen. Zwar gibt es in der Geschäftsstelle am Sparkassenplatz bis auf einen Automaten für die Münzgeldeinzahlung auch alle Möglichkeiten. „Wenn aber in einer der Filialen etwas ausfällt, ist es mit Hin- und Rückweg teils ein zusätzlicher Personalaufwand von 30 Minuten, die ich in Kauf nehmen muss“, erläutert Weindl. Christian Knieß von der Eisenhandlung Knieß stimmt dem Befund zu: „Einer der beiden Automaten zur Einzahlung von Scheinen ist geschätzt alle 14 Tage kaputt.“

Schlechter Service der Sparkasse in Friedberg?

Doch der Service der Sparkasse stößt den Geschäftsleuten auch anderer Stelle auf. „Früher war das Wechseln von Scheinen in Münzen am Schalter viel unkomplizierter. Heute braucht man dafür eine Botenkarte. Zeitweise musste ich das Ganze sogar zwingend selbst machen“, berichtet Knieß. Kleine Scheine erhalte man in der Regel gar nicht als Wechselgeld. Er habe sich darum entschieden, diese Vorgänge bei einem anderen Geldhaus zu erledigen. Ein weiteres Ärgernis: In der Ludwigstraße gibt es keinen Briefkasten für Überweisungen, die die Ladenbesitzer allerdings regelmäßig abgeben wollen.

Manuel Weindl fasst die Situation aus seiner Sicht so zusammen: „Auf der einen Seite sollen wir immer höhere Kontoführungsgebühren und mehr Geld für einzelne Vorgänge zahlen, auf der anderen Seite lässt der Service aber nach.“ Zudem spielten die Verantwortlichen in Gesprächen laut Weindl die Schwierigkeiten der Einzelhändler herunter und zeigten sich wenig offen für Verbesserungen.

Schon vor Monaten Beschwerden über Sparkasse in Friedberg

Neu sind die Probleme nämlich nicht. „Anfang des Jahres haben sich mehrere Unternehmer aus der Innenstadt zunächst jeweils persönlich beschwert. In der Folge haben wir dann ein gemeinsames Schreiben aufgesetzt“, sagt Renate Mayer vom Aktiv-Ring. Damals ging es um die Einzahlung von Scheinen sowie das Abholen von Münzgeld. Hubert Schadl von Feinkost Schadl am Marienplatz ist deshalb sogar einmal bis nach Stätzling gefahren.

Im Antwortschreiben der Bank vom 7. März hieß es damals unter anderem: „Allerdings können wir feststellen, dass (...) noch Erwartungen bestehen, die nicht mehr im vollen Maße erfüllt werden können.“ Ein vollkommener Ausschluss technischer Störungen sei nicht möglich. Ein Briefkasten in der Ludwigstraße werde aus personellen Erwägungen nicht kommen. Durch die Botenkarte habe man den Prozess beim Geldwechseln wieder vereinfacht – Inhaber müssten so nicht mehr persönlich für den Vorgang erscheinen.

Sparkasse kann keine Verbesserungen für Geschäftsleute versprechen

Zwar sehen alle Beteiligten ein, dass Schäden an den Automaten immer wieder vorkommen könnten. Ein Lösungsvorschlag von Christian Knieß lautet deshalb: „Von einem zweiten Automaten würde sicher finanziell nicht die Welt untergehen, aber allen wäre geholfen. Gut wäre auch, wenn man an einer Stelle wirklich immer alles abwickeln könnte.“ Weindl fordert darüber hinaus ein schnelleres Eingreifen: „Ich erwarte einen 24-Stunden-Service, wenn etwas nicht funktioniert.“ Eine solche Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft hatte die Sparkasse aber ebenfalls bereits in dem Schreiben vom Frühjahr ausgeschlossen.

Auf eine neuerliche Anfrage der Friedberger Allgemeinen verweist die Bank darauf, dass die Automaten in Friedberg nicht besonders häufig ausfielen – und wenn, dann oft durch „unsachgemäße Bedienung“. Ein zweiter Automat zur Einzahlung von Geldscheinen sei nicht wirtschaftlich. Überweisungen seien in der Ludwigstraße jederzeit am Selbstbedienungsterminal oder auch per Online-Banking möglich. Eine Überweisungssäule stelle jedoch ein Sicherheitsrisiko dar, das man nicht eingehen wolle. Das Geldwechseln per Botenkarte erleichtere diese Art der Geschäfte deutlich.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Tom Trilges: Beschwerden auf hohem Niveau