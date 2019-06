Einzelhandel in Friedberg: Jetzt die Chance nutzen

Wer darf zuerst tanken? Darüber stritten zwei Autofahrer an einer Tankstelle in Kissing. Jetzt ermittelt die Polizei.

Friedberg

Friedberg: Musik, Böller und viel Alkohol bei FOS-Feier

Die Abschlussfeier der FOS am Friedberger See ist teilweise aus dem Ruder gelaufen: Die Polizei rückte unter anderem wegen lauter Musik und einem Böllerwurf an.