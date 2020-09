Einzelhandel in Mering: Guter Wille reicht nicht aus

Plus Seit Jahren wird in Mering geplant. Warum geht in Sachen Einzelhandel dennoch nichts voran?

Seit Jahren wird in Mering schon geplant, diskutiert und überlegt: erst ein Feldversuch mit Ringverkehr, dann ein Marktbeauftragter und ein Leerstandsmanagement, nun ein Einzelhandelskonzept. Vorangekommen ist bisher kaum etwas, sodass die Probleme überhandnehmen und ein Geschäft nach dem anderen aus dem Zentrum verschwindet.

Von vollmundigen Absichtserklärungen aller Parteien haben die Gewerbetreibenden nichts, solange den Worten keine Taten folgen. Ob das mit dem Konzept für den Einzelhandel anders sein wird, ist fraglich. Denn bis konkrete Maßnahmen umgesetzt wären, dürfte es mindestens 2022 werden.

In Mering fehlt für vieles das Geld

Der springende Punkt aber ist wieder mal das Geld. Bis zu 60 Prozent Zuschüsse sind zwar verlockend, aber woher will Mering die restlichen Eigenmittel nehmen? Die Kinderbetreuung ist nur eins von vielen Projekten, die gestemmt werden müssen; die Corona-Krise wird die finanzielle Schieflage der Marktgemeinde weiter verschärfen.

Neue Besen kehren gut, das gilt auch für das neu zusammengesetzte Ratsgremium. Aber guter Wille allein ohne das Geld für Investitionen wird wohl kaum reichen, um die Endzeit für den Einzelhandel aufzuhalten.

