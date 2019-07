00:31 Uhr

Elf neue Hospizhelfer

Das St.-Afra-Hospiz im Caritasverband Aichach-Friedberg erhält nach Abschluss seines 16. Hospizhelferkurses im Landkreis Verstärkung durch elf neue Hospizbegleiter. Margret Benesch, Kerstin Kollender, Isabell Major, Silke Biermann-Boje, Hans-Jörg Künast, Florian Bachmann, Karin Bayer, Inge Gschoßmann-Hundseder, Gudrun Bitzl, Marina Asam-Bscheider und Silke Plettig haben sich dafür entschieden, für Menschen am Ende ihres Lebensweges da zu sein. Christine Neukäufer, leitende Koordinatorin des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes, freut sich, dass landkreisweit somit knapp hundert Ehrenamtliche in Begleitungen im Einsatz sind.

Feierlich ausgesendet wurden die neuen Hospizhelfer im Rahmen eines Gottesdienstes mit Stadtpfarrer Steffen Brühl in der Friedberger Pfarrkirche. Sie erhielten höchste Anerkennung für die Bereitschaft zu ihrem wertvollen Dienst am Nächsten, wie auch Kreis-Caritasgeschäftsführer Andreas Reimann in seiner Predigt hervorhob. Das Wertvollste, was sie zu geben haben, ist Zeit und Gesprächsbereitschaft. Somit können sie auch Angehörige in ihrer Hilflosigkeit und Ohnmacht unterstützen.

Zur Vorbereitung auf ihren Dienst absolvierten die Ehrenamtlichen 120 Unterrichtseinheiten sowie ein sechstägiges Kurzpraktikum im pflegerischen Bereich. Geschult wurden die ehrenamtlich Tätigen von Andreas Reimann sowie den Koordinatoren der drei Ortsgruppen Christine Neukäufer (Leitung) und Manuela Lang (Aichach), Christine Schwarz-Marinkovic (Friedberg) und Angelika Plössl (Mering). Im Verlauf der Schulungsmonate hörten sie auch Referenten aus den Bereichen der Palliativmedizin, des Bestattungsrechts und der Seelsorge. Der nächste Kurs „Qualifikation zur ehrenamtlichen Hospizarbeit“ ist ab Oktober geplant. Interessierte können sich bereits jetzt bei Christine Neukäufer im St.-Afra-Hospiz in Aichach, Telefon 08215/8964835, melden. (jojo)

