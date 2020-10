vor 17 Min.

Eltern klagen: Im Kindergarten in Steindorf ist es zu eng

Plus Der Elternbeirat klagt über die Bedingungen im Steindorfer Kindergarten. Das Haus sei nicht für die derzeitige Nutzung geeignet. Was der Bürgermeister plant.

Von Philipp Schröders

Kindergartenplätze sind in der Region heiß begehrt und in einigen Kommunen Mangelware. Nun befürchten auch Eltern in Steindorf, dass sich die Situation in der Gemeinde zuspitzen könnte. Zudem sei das Kinderhaus schon jetzt nicht für die derzeitige Belegung ausgerichtet. Auch fühlen sie sich von der Gemeinde alleingelassen.

Angelika Krepold spricht im Namen des Elternbeirats. Sie sagt: "Wir werden zwar gehört, aber es finden sich dann keine Lösungen.“ Das Problem: Das Gebäude in Steindorf ist 2001 gebaut worden, damals angelegt für zwei Kindergartengruppen mit 25 Kindern. 2009 ist im Erdgeschoss eine gemischte Gruppe aus Krippenkindern und Kindergartenkindern eingerichtet worden. Der Werkraum musste deshalb weichen, seitdem wird das Nebenzimmer als Schlafraum genutzt. 2019 spitzte sich die Situation laut Elternbeirat weiter zu. Der Kindergarten wurde in ein "Haus für Kinder“ umgewidmet. Dadurch waren gemischte Gruppen nicht mehr zulässig. Inzwischen werden im Erdgeschoss sieben Krippenkinder betreut und im ersten Stock 31 Kindergartenkinder in zwei Gruppen. Um genügend Platz zu haben, musste der Turnraum auf der ersten Etage in einen zweiten Gruppenraum verwandelt werden.

Kindergarten in Steindorf: Räume müssen anders genutzt werden als geplant

"Grundsätzlich ist der Kindergarten für zwei Kindergartengruppen gebaut, wird nun aber vollkommen anders genutzt. Das ist mit Problemen verbunden", sagt Krepold. Werkraum und Turnraum seien nicht mehr verfügbar, das Personal müsse im Büro Pause machen, weil die Küche für die Vorschulkinder gebraucht werde und die sanitären Anlagen im Erdgeschoss seien nicht für unter Dreijährige geeignet.

Im Juni habe es bei der Gemeinde geheißen, dass im September ein Container aufgestellt werde. Bisher habe sich aber nichts getan. In den Augen des Elternbeirats wird sowieso dringend ein Anbau benötigt. Der Zuzug in Steindorf sorge voraussichtlich für steigenden Bedarf an Kita-Plätzen. „Das neue Feuerwehrhaus kostet 2,5 Millionen Euro, der Kindergarten hängt derweil in der Luft“, sagt Krepold.

Die Leiterin Manuela Pohr bestätigt: "Es ist beengt im Kindergarten.“ Von der Gemeinde sei ein Container als Übergangslösung in Aussicht gestellt worden. „Auf Dauer würden wir uns aber einen Anbau oder eine Veränderung wünschen, damit den Anforderungen entsprochen wird und die Arbeit leichtert wird.“ Die Gemeinde sei der Einrichtung allerdings in personellen Angelegenheiten in der Vergangenheit immer sehr entgegengekommen. "Da war sie immer sehr wohlwollend und aufgeschlossen“, sagt Pohr. Beispielsweise wenn es um die Einstellung einer neuen Kollegin oder einer Hilfskraft im Freiwilligen Sozialen Jahr ging.

Steindorfs Bürgermeister Paul Wecker sagt, dass die Diskussion über die Räumlichkeiten im Kindergarten im Mai aufgekommen sei. Der Gemeinderat habe auch darauf reagiert. "Wir haben als Übergangslösung beschlossen, dass wir einen Container aufstellen lassen, um einen Raum mehr zu gewinnen." Das war eigentlich im September beziehungsweise Oktober geplant. Wecker sagt aber: "Das hat sich leider aus verschiedenen Gründen verzögert." Es gebe mehrere bautechnische Vorschriften beispielsweise im Hinblick auf den Brandschutz und den Standort des Containers zu beachten, die noch geklärt werden müssten. Wecker hofft aber, dass sich alles in den kommenden Wochen regeln lässt. "Wir haben hier einen Auftrag in Höhe von 40.000 Euro. Da müssen diese Dinge beachtet werden, sonst bringt das nichts", sagt Wecker.

Im Hinblick auf die räumlichen Bedingungen im Kindergarten gibt er zu bedenken, dass die Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren auf viele Veränderung reagieren musste. "Als wir das Haus 2001 gebaut haben, hat noch niemand damit gerechnet, dass hier im Dorf der Bedarf nach Krippenbetreuung kommen wird." Das sei eine bayernweite Entwicklung gewesen. "Das hängt mit verschiedenen Gründen zusammen, beispielsweise der beruflichen Entwicklung", sagt Wecker.

Im Gemeinderat soll darüber beraten werden, wie der Kindergarten neu gestaltet werden könnte. Bild: Philipp Schröders

Der Bürgermeister betont, dass der Personalschlüssel im Steindorfer Kinderhaus deutlich über den Vorgaben des Landes liege. Im Vergleich zu vielen anderen Einrichtungen seien also mehr Erzieherinnen für die Kinder da. Auch sei die Kita montags bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr geöffnet. "Wir haben also ein umfangreiches Angebot."

Kinderhaus in Steindorf soll modernisiert werden

Nichtsdestotrotz soll im Gemeinderat demnächst über das Gebäude beraten werden. "Wir werden überlegen, wie wir das 20 Jahre alte Gebäude auf einen aktuellen Stand bringen", sagt Wecker. Zu dem Beispiel verfüge das Kinderhaus nicht über einen Kinderabstellwagen, was inzwischen bei Krippen Standard sei. Platz genug für einen möglichen Anbau sei auf dem Grundstück da. Zunächst gehe es in der Sitzung aber um grundsätzliche Überlegungen. Dafür sollen die Gemeinderäte auch Prognosen erhalten, wie sich die Geburtenzahlen in Steindorf entwickeln. "Wir beraten dann, wie oder wann wir in den Planungsprozess einsteigen", sagt Wecker.

Nach Angaben des Bürgermeisters werden in Steindorf zwei neue Baugebiete ausgewiesen. Er sagt aber, dass wahrscheinlich Einheimische dort Häuser errichten. Sobald die Familien Kinder bekämen, könnten die jetzigen Kindergartenkinder schon wieder aus der Einrichtung herausgewachsen sein. Im Hinblick auf die Zahlen herrsche in der Gemeinde stets eine gewisse "Fluktuation". In der Vergangenheit habe Steindorf sogar Kinder aus den Nachbargemeinden im Kindergarten aufgenommen.

