Emilia aus Kissing ist ab Montag bei Love Island im Fernsehen zu sehen

Emilia aus Kissing ist ab Montag in der TV-Show "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 2021" bei RTL2 zu sehen. Wir stellen die 21-jährige Studentin vor.

Von Sebastian Richly

Die große Liebe finden, das will auch die 21-jährige Emilia aus Kissing. Deshalb nimmt die Studentin an der TV-Show "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" teil, die ab Montag auf dem Sender RTL2 ausgestrahlt wird. Warum die Kissingerin ausgerechnet im Fernsehen ihren Traummann sucht und wie sie sich auf das Abenteuer vorbereitet hat.

Dass sie wirklich bei der Show dabei sein wird, hatte Emilia anfangs nicht für möglich gehalten. Eine Freundin hatte sich beworben und spontan schloss sich Emilia an: "Das war aus einer Laune heraus. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, ausgewählt zu werden." Doch die Kissingerin überstand Runde um Runde und machte auch im sogenannten Recall, bei dem sie erstmals vor Ort war, eine gute Figur. "Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin, aber ich war schon überrascht. Jetzt bin ich sehr glücklich."

Love Island 2021: Emilia aus Kissing ist dabei

Zusammen mit anderen Singles wird die Kissingerin die kommenden Wochen in einer Luxusvilla auf der spanischen Insel Teneriffa verbringen. Die alleinstehenden Frauen und Männer lernen sich in Prüfungen und Dates näher kennen und bilden dann Paare. Am Ende entscheiden die Zuschauer, welche beiden Kandidaten das Traumpaar sind und die Siegprämie von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Ein wenig aufgeregt ist Emilia vor dem Start schon. "Natürlich, aber die Vorfreude überwiegt. Ich versuche, die ganze Sache locker anzugehen. Wenn ich mir zu viele Gedanken mache, besteht die Gefahr, dass ich mich verstelle." Und das möchte die Studentin auf keinen Fall. "Ich bin authentisch und glaube, dass es von Vorteil ist, wenn man sich selbst treu bleibt." Durch ein Praktikum bei einem regionalen Fernsehsender hat die 21-Jährige bereits Erfahrungen im Bereich TV gesammelt, vor der Kamera ist es allerdings ihre Premiere: "Das ist schon Neuland für mich, aber ich habe mich jetzt nicht speziell vorbereitet. Klar sucht man sich Outfits und Make-up raus, aber gerade auf das Ungewisse freue ich mich."

Die Kissingerin Emilia nimmt an der TV-Show Love Island teil und sucht dort die große Liebe. Bild: Rtl2/ Magdalena Possert

Die Kissingerin studiert im zweiten Semester Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Neu-Ulm. Noch wohnt die 21-Jährige in Kissing, weil sich der Umzug durch Corona verschoben hat. Die Pandemie machte es ihr auch nicht einfach, mit Männern in Kontakt zu kommen: "Das ist in so einer Situation schwieriger, aber ich habe auch so neue Leute kennengelernt."

Kissingerin sucht bei Love Island 2021 ihren Traummann

Das möchte die Kissingerin auch bei der TV-Show - im Optimalfall ist auch die große Liebe dabei: "Ich bin seit anderthalb Jahren Single und hatte vorher eine dreijährige Beziehung. Ich habe einfach noch nicht den Richtigen kennengelernt. Bei mir muss das auch wirklich passen und das war eben nicht der Fall." Deshalb sucht sie nun im Fernsehen ihren Traummann. "Das ist eher ungewöhnlich, aber auch nicht so groß anders als auf dem normalen Weg. Ich weiß natürlich, dass es im Fernsehen schon eine besondere Situation ist, die mich aber auch reizt."

Und wie muss der Traummann sein? "Ich stehe auf sportliche Männer, die dunkle Haare und Tattoos haben. Noch wichtiger ist aber die Ausstrahlung. Ich stehe auf Gentlemen, die einem auch mal die Türe aufhalten und aufmerksam sind", so die Kissingerin, die aber noch weitere Ansprüche hat: "Ich bin sehr abenteuerlustig und unternehme viel. Mein Partner sollte diese Eigenschaften teilen und spontan sein." Hochstapler hätten dagegen keine Chance. Zu den Hobbys der 21-Jährigen zählen Reitsport, Skifahren und Wakeboarden.

Los geht die TV-Show am Montag um 20.15 Uhr bei RTL2. Danach wird täglich eine Folge von Montag bis Freitag um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Das große Finale gibt es am Sonntag, 28. März.

