Endlich bekommt Dasing seinen neuen Bauhof

Am Donnerstagnachmittag fand die Hebauffeier am neuen Bauhof Dasing statt. Das drei Millionen Euro teure Projekt soll Anfang 2020 fertig sein – nach jahrelangen Planungen.

Bürgermeister Nagl konnte bei der Hebauffeier des Bauhofs nicht auf Sarkasmus verzichten. Angesichts der vielen Aufgaben war das neue Gelände lange überfällig.

Von Tom Trilges

Der neue Bauhof galt bereits zum Amtsantritt von Bürgermeister Erich Nagl 2008 als eines der drängendsten Großprojekte der Gemeinde Dasing. „Siehe da, nur elf Jahre später stehen wir schon hier bei der Hebauffeier“, sagte Nagl am Donnerstag und musste selbst lachen. Es gab in der Zwischenzeit immer wieder Verzögerungen, aber jetzt scheint alles auf einem guten Weg. Die alten Räumlichkeiten, die verstreut an verschiedenen Orten liegen, sind zu klein und teils schon lange marode.

Dasing: Klassisches Ritual bei Hebauffeier des Bauhofs

Den Richtspruch trug Tobias Kunz von der Zimmerei Achter auf dem Dach des Neubaus stehend vor. „Zum Fest bin ich hinaufgestiegen“, begann er seine Rede. „Ein solches Werk kann nur entstehen, wenn alle fest zusammenstehen“, fuhr er fort. Dann bat er um göttlichen Beistand, dass auch ja nichts mehr schieflaufen möge bei den noch ausstehenden Arbeiten. Er vollzog zum Schluss ein gängiges Ritual bei Hebauffeierlichkeiten: Er trank ein Glas Sekt und zerschmetterte es anschließend.

Bürgermeister Nagl unterstrich bei seiner Rede die Bedeutung des Projekts für seine Gemeinde. Immerhin sei der Bauhof verantwortlich für 33 Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen und 32 Kilometer Ortsstraßen. Dazu kämen 145000 Quadratmeter Mähflächen, 1000 Wasseranschlüsse, elf Kinderspielplätze und vieles mehr. „Mit 5000 Quadratmetern haben wir jetzt deutlich mehr Platz geschaffen als vorher. Das Wichtigste ist aber: Alles ist an einem Ort und wird dadurch deutlich effizienter in den Abläufen“, so Nagl.

Dasinger Bürgermeister Nagl: Schneller beim Bauhof als Friedberg

Teil des neuen Bauhofs am Ortsrand von Dasing neben der Wertstoffsammelstelle sind eine Werkhalle, zahlreiche Lagerboxen und eine Fahrzeughalle. In der Werkhalle befinden sich moderne Sanitärräume, das Bauhofleiterbüro und Lagerflächen. „Gerade die Sanitäranlagen waren zuletzt in einem schlechten Zustand. Gut, dass sich das endlich ändert“, sagte der Bürgermeister.

Trotz des langen Anlaufs bis zur Fertigstellung konnte er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Wir waren nicht besonders schnell, aber Friedberg hat es bis heute nicht vernünftig gelöst.“

Anfang 2020 soll der Bauhof in Dasing eingeweiht werden

Die Einweihung des Geländes ist für Anfang 2020 geplant. Die Kosten betragen nach jetziger Schätzung rund drei Millionen Euro. Eine Summe, die Nagl als gerechtfertigt ansieht: „Dies soll eine gute Arbeitsstätte sein. Nicht nur für Jahre, sondern für die kommenden Jahrzehnte.“ Der Bürgermeister wünschte den Arbeitern viel Erfolg für die restlichen Schritte und lud dann die zahlreich erschienenen Gäste – viele aus dem Gemeinderat – zum Essen und Trinken, sozusagen der ersten großen Mahlzeit im neuen Bauhof.

Mehr Platz für den Dasinger Bauhof

Bisher gab es in Dasing immer wieder provisorische Lösungen für einzelne Abteilungen. Vor allem die Lagerung von Material machte regelmäßig Probleme, weil schlicht zu wenig Flächen vorhanden waren. Jede neue Bestellung bereitete den Mitarbeitern Kopfzerbrechen. Teilweise lag Material längere Zeit im Freien und musste abgedeckt werden. Das Mulchgerät befand sich teilweise mangels Alternativen sogar in Friedberg-Stätzling. Der wohl wichtigste Fortschritt des neuen Bauhofs sind demzufolge die großzügigen Schüttboxen zur Aufbewahrung von losem Material.

Auch die direkt angrenzende Wertstoffsammelstelle war zuletzt runderneuert und im vergangenen Jahr in Betrieb genommen worden.

