Endlich hat auch Friedberg sein Autobahn-Schild

Die Stadt Friedberg bekommt ein eigenes touristisches Hinweisschild an der Autobahnverbindung A8 München-Stuttgart. Künftig lesen Autofahrer im Vorbeifahren den Schriftzug „Friedberg - Stadt der Wittelsbacher“ zwischen den Anschlussstellen Dasing und Augsburg Ost in beiden Fahrtrichtungen. Wie Autobahnplus Services mitteilt, wird das knapp vier Meter breite und zweieinhalb Meter hohe Schild voraussichtlich in der Nacht auf Donnerstag aufgestellt.

Diese Friedberger Motive werben an der Autobahn für die Stadt

Die Verantwortlichen der Stadt Friedberg und der Kirchen von Herrgottsruh und St. Jakob, die sich gemeinsam für dieses Projekt eingesetzt haben, freuen sich über diese neue Errungenschaft. Die Tafel bildet den Namen der Stadt und die Baudenkmäler Schloss, St. Jakob und Herrgottsruh ab und soll an der wohl wichtigsten Verkehrsader in der Region auf Friedberg als touristisch interessantes Ziel hinweisen.

Anläufe der Stadt bei der Autobahndirektion für ein Schild gab es schon seit Jahrzehnten. Zuletzt sollte die Betafelung zur Bayerischen Landesausstellung im vergangenen Jahr stehen. Doch das Antragsverfahren sei sehr langwierig gewesen und habe sich zudem durch die Pandemie verzögert, berichtet Frank Büschel, Sprecher der Stadt. „Während die Präsentation zu den Wittelsbachern im Rahmen der Landesausstellung vorüber ist, wird der Hinweis auf die Wittelsbacher-Stadt Friedberg wohl lange erhalten bleiben.“ (AZ)

