vor 56 Min.

Endspurt vor dem Jubiläum

Feuerwehr Rinnenthal feiert das 140-jährige Bestehen. Zum Abschluss ist eine besondere Aktion geplant

Konrad Bradl blickt auf arbeitsreiche Wochen zurück: „Acht Festausschusssitzungen und sechs vorbereitende Besprechungen liegen hinter uns“, sagt der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Rinnenthal. Dazu kommen noch die Besprechungen der einzelnen Fachteams und viele sonstige Stunden. Der 15-köpfige Festausschuss bereitet die Feier vor, mit der die Wehr ihr 140-jähriges Bestehen begeht.

Jetzt läuft der Endspurt. Bis zum Samstag, 6. Juli, muss alles fertig sein, denn dann begrüßt die Wehr ihre Gäste zum Bieranstich. Dieser beginnt um 19 Uhr, anschließend findet ein Stimmungsabend mit der Partyband S.O.S. statt. Am Sonntag, 7. Juli, werden die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften und die Rinnenthaler Ortsvereine begrüßt. Traditionell beginnt dieser Tag mit einem Frühschoppen mit Weißwurstessen.

Eine besondere Unterhaltung erwartet die Gäste am Sonntagnachmittag. Jeder Gast ist eingeladen, an einem bayernweiten Rekord teilzunehmen. Mindestens 1000 Teilnehmer haben sich die Verantwortlichen der Feuerwehr als Ziel für „Bayerns längste Löschkette für einen guten Zweck“ vorgenommen. Gespendet wird für das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, und die Gundemar-Fischer-Stiftung. Die Feuerwehr hat Sponsoren gesucht, die pro Teilnehmer zehn Cent für den guten Zweck spenden. „Uns würde es freuen, wenn das eine fröhliche bunte Kette aus Feuerwehrfrauen und -männern, deren Kindern und Ehepartnern, Vereinen und vielen weiteren jungen und älteren Gästen werden würde“, so Bradl und fügt hinzu: „Das wäre schon was, dann sind die Mühen und Anstrengungen der einjährigen Festvorbereitung schnell wieder vergessen.“

Weitere Informationen zum Fest auf der Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Rinnenthal unter www.feuerwehr-rinnenthal.de

Themen Folgen