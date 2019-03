26.03.2019

Engagierte Jugend und neuer Wachraum am Auensee

BRK-Gemeinschaft Kissing blickt auf aktives Jahr zurück. Allein die Wasserwacht leistete über 1000 Stunden Dienst

Eine sehr positive Bilanz der BRK-Gemeinschaft Kissing zog Vorsitzender Herbert Cihlar bei der Jahreshauptversammlung im voll besetzten Saal der Emmausgemeinde. Allein die Zahlen vermitteln ein deutliches Bild. Mit gut 1200 Stunden engagierten sich die Jugendleiter für die 20 Jungaktiven in der Gemeinschaft.

Besonders erwähnenswert war für Lena Heinlein bei ihrem Vortrag das gemeinsame Zeltlager der Kreiswasserwachtjugend, bei dem sich die Jugendlichen der verschiedenen Ortsgruppen aus dem Landkreis besser kennenlernen konnten und eine Menge Spaß hatten.

Über den Einsatz der Wasserwacht am Auensee berichtete die technische Leiterin Marina Schmidbaur. Auch in diesem Bereich hat sich 2018 einiges getan. Das größte Projekt war die Generalrenovierung des Wachraumes mit guten 300 Arbeitsstunden. Im „normalen“ Wachdienst waren 31 aktive Wasserwächtler 1110 Stunden ehrenamtlich am Auensee. Vier Erste-Hilfe-Leistungen, drei Sachbergungen und zehn Naturschutzstreifen zeugen davon, wie wichtig das Engagement der Helfer ist. Dank dem neuen Beauftragten für das Qualitätsmanagement Christian Ungewitter konnte auch die bestandene Rezertifizierung für Sanitätsbereitschaft und Wasserwacht verkündet werden.

Viele aktive Mitglieder bildeten sich auch in den verschiedenen Bereichen des Roten Kreuzes erfolgreich weiter. 2018 waren das vier neue Wasserretter, zwei neue Sanitäterinnen, drei neue Wachleiter und ein neuer Bootsführer. Zwei Mitglieder besuchten den Grundlehrgang Betreuungsdienst, den Grundlehrgang Technik und Sicherheit und den Fachlehrgang Betreuungsdienst. Außerdem besuchte ein Mitglied den Lehrgang zur erwachsenengerechten Unterrichtsgestaltung, um im Jahr 2019 den Erste-Hilfe-Ausbilder machen zu können. Zusammen mit den eigenen monatlichen Fortbildungen kommt die Gemeinschaft auf stolze 818 Fortbildungsstunden.

Des Weiteren gab Herbert Cihlar einen Rückblick auf die Aktivitäten der Sanitätsbereitschaft Kissing. Bei den Helfern im Sanitätsdienst, der Betreuung beispielsweise von Brunnenfest, V-Marktfest und Weihnachtsmarkt, bei vier Blutspendeterminen und bei zwei Altpapiersammlungen bedankte er sich.

Auch in der digitalen Welt hat sich so einiges geändert. Darüber gab Christian Ungewitter als Beauftragter für die neuen Medien einen Überblick und stellte die Neuerungen vor. Diese sind unter anderem eine komplett neu überarbeitete Homepage (www.brk-kissing.de) und eine neu ins Leben gerufene Facebook-Fanseite (www.facebook.com/WasserwachtKissing). Die Wachstation am Kissinger Auensee ist auch schon in den größten Kartendiensten eingetragen.

Im Anschluss bekamen die zahlreichen Ehrengäste die Gelegenheit, ein Grußwort zu sprechen. Auch die Dritte Bürgermeisterin Katrin Müllegger-Steiger als Vertreterin der Gemeinde Kissing, Manfred Wolf (Bürgermeister a.D.) und der SPD- Fraktionsvorsitzende und Kreisrat Ronald Kraus lobten das riesige Engagement aller Mitglieder und bestätigten die tiefe Verwurzelung der BRK-Gemeinschaft in Kissing.

Das Betreuungsteam zauberte ein leckeres Büfett mit Nachspeise für alle Aktiven und die Gäste. Anschließend wurden 16 aktive Mitglieder für ihren langjährigen Einsatz ausgezeichnet: Bartelsen Nanja, Breimeier Laura, Koch Amelie und Lieb Hanna (fünf Jahre), Hamberger Vincent, Mittel Jürgen und Tschirner Melanie (zehn Jahre), Heinlein Lena (15 Jahre), Schmidbaur Marina, Schmidbaur Michael und Schmidbaur Sabrina (20 Jahre), Krist Renate und Dr. Rainer Wilhelm (30 Jahre), Seefried Herbert (40 Jahre), Bürgermeister Manfred Wolf (45 Jahre) und Losert Klaus für stolze 55 Jahre aktive Mitgliedschaft im Roten Kreuz. (FA)

