vor 18 Min.

Engpässe bei Lieferungen: Friedberger Ärzte warten auf Grippe-Impfstoff

Kaum ein Arzt in Friedberg hat noch Impfstoffe gegen die Grippe übrig.

Plus Auch Friedberger und Friedbergerinnen wollen sich offenbar vermehrt gegen die Grippe impfen lassen. Was das für Ärzte und Apotheken bedeutet.

Von Michael Postl

Die Corona-Fallzahlen steigen stetig, die angekündigte zweite Welle der Pandemie hat nun offiziell auch Augsburg erreicht. Dort gibt es bereits konkrete Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, ob sie das Landratsamt auch im Landkreis Aichach-Friedberg ergreifen wird, ist noch unklar. Laut Zahlen vom Mittwoch sind 51 Menschen im Landkreis im Moment positiv auf Corona getestet. Diese hohe Zahl ist aber noch eindeutig eingrenzbar. "Die aktuellen 51 sind quer verteilt über den Landkreis", erklärt Landratsamtsprecher Wolfgang Müller.

Nun versuchen sich die meisten Bürger in Friedberg zu wappnen und sich zumindest gegen die Grippe impfen zu lassen. In den meisten Praxen in Friedberg ist es wegen des hohen Andrangs jedoch nicht mehr möglich, eine Impfung vornehmen zu lassen.

Denn wie im Rest der Republik kommen die Pharmakonzerne, die Praxen und Apotheken im Landkreis Aichach-Friedberg beliefern, nicht mehr mit der Produktion des Impfstoffes hinterher. Die Apotheken können nicht sagen, wann eine Nachlieferung möglich ist, der vermehrte Andrang bei den Friedberger Ärzten sorgt deshalb für einen Engpass. Seit Donnerstag können die meisten Hausärzte in Friedberg keine Patienten für eine Impfung annehmen. "Der Stoff soll kommen, wann das jedoch ist, wissen wir nicht", sagt eine Praxishelferin.

Friedberger Ärzte haben oft nur reservierte Vorräte an Impfstoffen

Auch die Apotheken sind ratlos, denn auch dort gebe es keine Vorräte. "Wir haben zwei Großhändler und nehmen in der Regel den, der schneller liefert", sagt eine Mitarbeiterin. Doch derzeit sei eben auch bei den Konzernen Flaute. Ob diese bis November wieder verfügbar sind, sei fraglich, erklärt die Praxismitarbeiterin eines Friedberger Arztes. Dort sei die Warteliste zudem äußerst lang, um die 200 Patienten warten derzeit noch auf ihre Impfung, 250 seien bereits geimpft worden.

Bei den Apotheken ist zudem von einem Bestellstopp die Rede. Denn zwar hätten sie aufgrund der hohen Nachfrage schon eine Order aufgegeben, dennoch sei derzeit nichts mehr da. Auch für die kommende Woche könne es keine definitive Zusage für eine Nachlieferung geben. Ähnlich ist die Situation bei der Bären-Apotheke an der Bahnhofstraße gelagert. Dort gebe es zwar Impfstoffe, allerdings seien diese bereits reserviert.

Ein anderes Bild ergibt sich im Ärztehaus in Aichach. Dort habe es zwar schon etwas mehr Patienten gegeben, die eine Grippeimpfung verlangten, dennoch gebe es derzeit keine Engpässe - Impfstoffe seien also noch verfügbar.

Friedberger Ärzte konnten Impfstoffe nachbestellen, Engpässe auch in Mering

Die drei gängigsten Impfstoffe für eine Grippe-Impfung sind Influsplit Tetra, Influvac Tetra und Vaxigrip. Die Kosten für alle drei Stoffe werden auch von der Krankenkasse übernommen, sind derzeit jedoch bei den meisten Friedberger Ärzten nicht zu bekommen. Grundsätzlich reden Mitarbeiter von Friedberger Apotheken bereits von einer Panik unter den Menschen, diese verbreite sich jedoch eher unter den Jüngeren. Es bestehe die Möglichkeit, dass Ältere zu spät von dem Mangel an Impfstoffen erführen und deshalb am Ende ohne Impfung dastünden.

Wie zudem aus den Apotheken zu hören ist, bestellen Ärzte in der Regel im Februar ihre Impfstoffe. Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus wurden die Praxen jedoch nochmals gefragt, ob sie sich ihrer Bestellung sicher seien. Einige Praxen im Landkreis Aichach-Friedberg hätten aufgestockt, andere eben nicht.

Auch bei den Meringer Hausärzten ist die Situation angespannt. Denn auch dort haben die meisten keine Impfstoffe mehr, auch die Praxen aus dem südlichen Landkreis rechnen mit einer Lieferung Ende Oktober, Anfang November.

Friedberger Ärzte können sich ans Paul-Ehrlich-Institut wenden

Derzeit könne man sich als Praxis oder Apotheke jedoch an das Paul-Ehrlich-Institut in Berlin wenden. Die Bundesanstalt sammle derzeit Anfragen der von den Engpässen betroffenen Apotheken, denn auf Basis der Meldungen beurteilt das Institut die regionale Versorgungslage und regt Maßnahmen zur Abhilfe an. Ein lokal beobachteter Engpass bei Grippeimpfstoffen sei, wie das Institut mitteilt, dennoch nicht unmittelbar mit einem Versorgungsengpass gleichzusetzen.

Lesen Sie dazu auch Thomas Goßners Kommentar: Grippevorbeugung: Es fehlen Impfstoff und Informationen

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen