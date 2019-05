vor 52 Min.

Enkeltrick: Friedberger lassen sich nicht täuschen

Der häufig verwendete Enkeltrick von Telefonbetrügern hat am Dienstag bei mehreren Friedberger Rentnern nicht funktioniert.

Am Dienstagvormittag erhielten mindestens fünf Rentner aus Friedberg und den Ortsteilen verdächtige Anrufe. Jedes Mal ging es um die schon bekannte Betrugsmasche „Enkeltrick“, bei der sich eine junge Frau in das Vertrauen der Senioren schlich und ihnen weismachte, sie sei eine Enkelin, die in Geldnot geraten ist. Die Angerufenen durchschauten den Betrug, legten auf und informierten die Polizei. (tril)

