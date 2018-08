vor 17 Min.

Er jagt seinem großen Traum hinterher

Silvio Sebalj spielt seit einem Jahr Fußball in der U15 des FC Augsburg. Was der 14-Jährige beim Bundesliganachwuchs erlebt.

Von Sebastian Richly

Er will eigentlich nur Fußball spielen, betont Silvio Sebalj. Das hat der heute 14-Jährige schon als kleiner Junge gewollt. Mittlerweile spielt der Aichacher in der U15 des FC Augsburg und träumt von einer Karriere als Bundesligaprofi.

Derzeit muss Sebalj aber zuschauen. Erst in zwei Wochen steigt er nach einem doppelten Bänderriss im Sprunggelenk wieder ins Training ein. Dennoch bleibt er optimistisch. „Wir werden hier sehr gut betreut. Ich hoffe, ich kann so schnell wie möglich auf den Platz zurück.“ Denn der Stürmer will seinem Team helfen. Am besten mit Toren. „Ich will so viele Tore wie möglich erzielen und mit dem Team eine gute Rolle spielen“, gibt er die Marschroute für die nun beginnende Saison aus.

Vor rund einem Jahr kam der Aichacher zum Bundesliganachwuchs. Zuvor kickte er beim BC Aichach. Dort war Sebalj sehr erfolgreich. Mit den D-Junioren holte er in seiner Abschiedssaison nicht nur die Meisterschaft, sondern gewann auch den Landkreispokal. Mit 33 Treffern wurde Sebalj zudem Torschützenkönig. Vater Mate erinnert sich. „Silvio hat eine ganz starke Saison gespielt, aber auch die Mannschaft beim BCA war richtig gut, genauso wie das Trainerteam.“

Aichacher überzeugt beim FCA-Probetraining

Schon in der Winterpause wurde der Nachwuchsstürmer zum Probetraining eingeladen. „Ich war nervös. Ich habe nicht viel nachgedacht und mein Bestes gegeben. Ich habe gehofft, dass es klappt.“ Der Aichacher überzeugte, wechselte aber erst ein halbes Jahr später nach Augsburg. „Er sollte die Saison noch zu Ende spielen, und vielleicht war es gar nicht schlecht“, so Vater Mate, der früher ebenfalls aktiv war. Dabei hatte der 14-Jährige auch ein Angebot vom FC Ingolstadt, doch er entschied sich bewusst für den FCA. Dort wurde er gleich in seiner ersten Saison zum Stammspieler. Dennoch war der Sprung groß. „Beim FCA trainieren wir technischer, und die Taktik spielt eine größere Rolle. Das Niveau ist einfach anders“, so der Mittelschüler, der die Anna-Pröll-Schule in Gersthofen besucht. Viermal pro Woche trainieren die Jugendlichen. Hinzu kommen Spiele und Turniere. Den Wechsel bezeichnet der 14-Jährige als „Glücksfall“, auch wenn der Aichacher noch vieles dazulernen muss. „Ich muss als Stürmer auch in der Defensive mitarbeiten und flexibel einsetzbar sein. Ich bin hier einer von vielen guten Spielern. Der Wechsel zum FCA war ein großer Schritt und eine Herausforderung. Mir gefällt es aber sehr gut. Alles ist sehr professionell. Wir haben wirklich sehr gute Bedingungen.“

Und Sebalj zahlt das Vertrauen mit guten Leistungen zurück. Alexander Frankenberger, Cheftrainer Nachwuchs beim FC Augsburg, weiß um die Stärken des Aichachers. „Silvio ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der gute Zweikämpfe führt und stets für ein Tor gut ist. Wie alle unsere Jugendspieler gibt es natürlich auch bei Silvio noch Entwicklungsfelder. Im athletischen Bereich und bei den technischen Fertigkeiten gilt es für ihn, auf ein noch höheres Niveau zu kommen.“

14-Jähriger träumt von Karriere als Fußballprofi

Angefangen hat alles im heimischen Garten im Alter von fünf Jahren. „Man hat schon damals gesehen, dass er am Ball was draufhat“, erinnert sich Vater Mate. Heute träumt der 14-Jährige von einer Karriere als Fußballprofi. „Mein Ziel ist es, einmal für den FC Augsburg in der Bundesliga aufzulaufen.“ Motiviert wird Sebalj dabei von den jungen FCA-Profis, die selbst den Sprung von der eigenen Jugend in die Bundesligamannschaft geschafft haben. Marco Richter, Kevin Danso oder Raphael Framberger sind die bekanntesten Beispiele. „Ab und an sehen wir die Profis im Nachwuchsleistungszentrum, Kevin Danso ist da öfters. Man kann sich auch einmal Tipps holen. Die sind alle sehr nett.“

Für seinen Traum gibt der 14- Jährige alles, muss aber auch auf manche Dinge verzichten. „Ich habe durch das Training nicht immer Zeit für meine Freunde.“ Seine früheren Mannschaftskameraden vom BC Aichach hat Sebalj dabei aber nicht vergessen. Wenn es die Zeit zulässt, schaut er bei den Spielen vorbei. In seiner Freizeit ist der Aichacher sportlich unterwegs. Neben dem Fußball steht Schwimmen hoch im Kurs. Und wie bei den meisten jungen Fußballern gehört Fifa auf der Videospielkonsole zu spielen auch bei Sebalj dazu.

