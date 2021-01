12:00 Uhr

Er nähte Tag und Nacht: Ein Flüchtling wird in Kissing als Corona-Held gefeiert

Der junge Gambier Mamadou Touray hat Hunderte von Masken für Flüchtlinge, Bedürftige und Ehrenamtliche genäht. Nun wurde er für seinen Einsatz geehrt.

Von Heike John

Unglückliche Umstände brachten für einen in Kissing wohnhaften jungen Flüchtling aus Gambia eine besondere Glückssituation. Als einziger von 40 zu ehrenden Teilnehmern der von der Freiwilligenagentur im Landkreis ausgerufenen Aktion "Junge Helden in Zeiten von Corona" konnte er die Auszeichnung persönlich entgegennehmen.

Der Flüchlting Mamadou Touray nähte Tag und nacht. Bild: Catherine Waibel, dpa (Symbolfoto)

Aufgrund der Pandemiesituation wurden die Zertifikate und Präsentkörbe als Dankeschön für die Engagierten per Post zugestellt und anstelle einer feierlichen Übergabe sendete Landrat Klaus Metzger eine persönliche Grußbotschaft per Video. Der 21-jährige Mamadou Touray lebt in der Asylunterkunft hinter dem Kissinger Kleiderladen. Sein Paket konnte aus unbekannten Gründen nicht zugestellt werden und ging wieder an den Absender zurück. Da machte sich Andrea Koeniger, Mitarbeiterin der Freiwiiligenagentur mitanand & füranand auf, um das Präsent persönlich zu übergeben. Mit dabei war die Kissinger Asyl- und Integrationsbeauftragte Petra Hamberger, die ihren Schützling auch für die Ehrung vorgeschlagen hatte.

Junger Flüchtling aus Kissing näht Tag und Nacht

"Wir hatten bereits im März begonnen, selbstgeschneiderte Masken an Flüchtlinge und Bedürftige auszugeben", erzählt Petra Hamberger. Diese waren schnell vergriffen und sie wurde von Mamadou Touray angesprochen, er wollte helfen. "Was er dann geleistet hat, hat den Preis Junge Helden wahrlich verdient", betont die Asylbeauftragte. "Er nähte Tag und Nacht viele hundert Masken und wir konnten damit alle Flüchtlinge, Bedürftige und Ehrenamtliche kostenlos ausstatten." Wenn es eng wurde, nähte er auch mal die Nacht durch.

Daher war es für Petra Hamberger vollkommen klar, als der Aufruf vom Landrat kam, Junge Helden in Corona vorzuschlagen: Mamadou hat den Preis verdient. Bei der Übergabe des Präsentpaketes mit Schmankerln aus dem Wittelsbacher Land und der Ehrungsurkunde zeigte Mamadou sich überwältigt. "So etwas hat für mich noch nie jemand gemacht", sagte er. "Mamadou hat als abgelehnter Asylfall leider keine Perspektive auf Ausbildung", bedauert Petra Hamberger. "Trotzdem ist er unglaublich engagiert. Momentan näht er für uns Taschen und Rucksäcke."

Die Ehrung bekam der junge Mann aus Gambia zusammen mit 40 anderen jungen Leuten im Alter von zwölf bis 26 Jahren, die sich während der Beschränkungen durch Corona im Frühjahr ehrenamtlich für Risikogruppen und andere Schwächere engagiert hatten. "Zahlreiche Vorschläge gingen innerhalb kürzester Zeit ein und wir waren begeistert über die Vielfalt des Engagements", berichtet Andrea Koeniger. Es reichte von zwei 16-jährigen Friedbergern, die eine Nachbarschaftshilfe ins Leben riefen (wir berichteten), über die Aichacher Nähgruppe "Flotte Nadel" und junge Frauen eines Gottesdienst-Teams in Dasing, die Anregungen und Ideen für Kinder nach Hause lieferten, bis zu Abiturienten, die über die Pfarrei Sankt Jakob Unterstützung beim Homeschooling boten und mit ihrem Technik-Know-how Gottesdienste zum Streamen ins Internet brachten.

