05.02.2020

Erfurter FDP tut Parteifreunden keinen Gefallen

Von Thomas Goßner

Kommentar

Recht ambitionierte Ziele hatten sich die Liberalen im Landkreis Aichach-Friedberg für die bevorstehende Kommunalwahl gesteckt: Die bislang nur als Einzelkämpfer in Stadt- und Kreistag vertretenen FDP-Politiker wollten die Zahl ihrer Mandate verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen. So weit jedenfalls die Ankündigung beim traditionellen Pressegespräch des FDP-Kreisverbands zu Dreikönig.

Ob sich dieser Wunsch erfüllt, ist nach dem vergangenen Mittwoch ungewisser denn je. Die Thüringer FDP hat ihren Parteifreunden im bayerischen Wahlkampf garantiert keinen Gefallen erwiesen – auch wenn der für gelegentlich schräge Auftritte bekannte Patrick Kügle dem Vorgang demokratische Qualitäten bescheinigt.

Und so versucht der Kreisvorsitzende Karlheinz Faller eine möglichst große Distanz zwischen Erfurt und dem Wittelsbacher Land herzustellen. Was würde er tun, wenn ihn der Kreistag im Mai mit den Stimmen der mutmaßlich vertretenen AfD zum stellvertretenden Landrat wählt? Auf diese Frage gibt Faller eine klare Antwort, die man sich am Mittwoch auch von Thomas Kemmerich gewünscht hätte: „Ablehnen!“

