Erster Samstag nach dem Lockdown: Großer Andrang bei Segmüller und Co.

Plus Am ersten Samstag nach dem Lockdown der Geschäfte in Friedberg ist in der Stadt, aber vor allem bei Segmüller, Schuh Schmid, Saturn und Förg viel los.

Von Sabine Roth

Erster Samstag nach dem coronabedingten Lockdown der Geschäfte im Landkreis Aichach-Friedberg: In der Innenstadt und vor allem im Fachmarktzentrum unterm Berg ist viel los. Während Geschäfte in Augsburg und Nachbarlandkreisen aufgrund der höheren Inzidenzwerte nur "Click and Meet" anbieten dürfen, ist das in Friedberg anders. Das lockt gerade am Wochenende Kunden an.

Bereits am Montag hatten einige Geschäfte unterm Berg eigenen Aussagen zufolge so viel Umsatz gemacht wie sonst an einem Samstag. Dieser Trend setzte sich diesen Samstag fort. Während in der Friedberger Innenstadt die bis dahin sehr gut besuchten Geschäfte ab 14 Uhr geschlossen hatten, war unterm Berg nachmittags einiges los. Die Parkplätze waren sehr gut gefüllt, es herrschte Kommen und Gehen und an den Kassen bildeten sich lange Schlangen.

Geschäfte wie Segmüller in Friedberg wiesen Kunden mit Schildern auf die Corona-Regeln hin. Bild: Silvio Wyszengrad

Auch vor den Umkleiden musste man warten, weil nur jede zweite Kabine geöffnet war. Alle Läden hielten sich an Begrenzung der Kundenzahlen sowie weitere gesetzliche Hygieneregeln. An machen Stellen herrschte allerdings durchaus Gedränge der Kunden.

Friedberg: Am Samstag kommen viele Auswärtige zum Einkaufen

Viele auswärtige Käufer waren dabei, so Familie Ott aus Aichach. Sie war zufrieden mit dem Einkauf im Fachmarktzentrum. Endlich konnten sie mal wieder in Ruhe bummeln und sich umsehen, freuten sie sich. Zuerst waren sie im Möbelhaus Segmüller, danach ging es über die Straße zu Schuh Schmid. Für die jugendliche Tochter war dieser Tag in Friedberg ein Highlight in der für sie tristen Corona-Zeit, wie die Familie erzählte. Sie freute sich sehr darüber, mit ihrer Familie einen Shopping-Ausflug zu machen. Auch an Kleidung hat sie so Einiges gefunden: ein Shirt, eine Hose und eine Jacke.

Zurzeit gebe es viele lukrative Angebote, da müsse sie zuschlagen, meinte das junge Mädchen. Die vergangenen Monate hatte die Familie das meiste online gekauft. Wenn man Winterstiefel oder Unterwäsche braucht, dann könne man nicht warten, bis die Geschäfte wieder öffnen, meinten sie. Aber nun möchten sie die lokalen Geschäfte wieder unterstützen und den Klick in ihrem Landkreis lassen.

Aus Langweid nach Friedberg zum Shoppen

Weil bei ihnen im Landkreis Augsburg nur "Click and Meet" erlaubt ist, kam eine Mutter mit ihren zwei erwachsenen Töchtern zum Shoppen aus Langweid nach Friedberg. Shoppen mit Terminvergabe liege ihnen nicht. "Es war ein schönes Gefühl. Ich bin so glücklich", schwärmt eine der Töchter. Ihre Taschen sind voll, alle sind zufrieden. Aber zu Segmüller wollten die Drei dann doch noch kurz schauen.

