Erstes deutsch-französisches Weinfest in Mering

Auf 60 Gäste aus Ambérieu warten bayerische Spezialitäten bei ihren Gastfamilien, ein Rundgang durch Augsburg und als Höhepunkt die Feier in der Mehrzweckhalle.

Von Heike Scherer

Mit großen Sonnenschirmen und bunter Beleuchtung stimmungsvoll dekoriert, lud die Mehrzweckhalle zu dem ersten deutsch-französischen Weinfest in Mering ein. Deutsche und französische Fahnenketten zierten die Wände und mit einem großen Bild vom Matterhorn konnten sich die Besucher ein bisschen wie in den Bergen fühlen.

Nach Einzelauftritten der Feuerwehrkapelle, der Union Musicale und des Trachtenvereins Almarausch bildete ein gemeinsames Abschlusskonzert den Höhepunkt des Abends. Bis spät in die Nacht feierten deutsche und französische Jugendliche ihre Freundschaft weiter. Rund 60 Gäste aus der Partnerstadt Ambérieu im Alter von zehn bis 76 Jahren waren der Einladung von Stefan Nerlich zu dem Besuch nach Mering gefolgt.

Die Feuerwehrkapelle spielte in kleiner Besetzung zur Begrüßung auf, als der Bus mit den französischen Freunden eine Stunde verspätet am Feuerwehrhaus eintraf. Mit Brezen und Getränken stärkten sich die Gäste, bevor ihnen ihre Quartiere zugeteilt wurden. Ihre Gastfamilien servierten ihnen ein typisch bayerisches Abendessen, Leberkäse oder frisches Maishähnchen mit Kartoffelsalat, Grießnockerlsuppe und Dessert oder was auch immer sich die Meringer Familien Gutes hatten einfallen lassen, konnten sie bei dem herrlichen Wetter im Garten genießen. Um 20 Uhr trafen sich Gasteltern und Franzosen erneut im Feuerwehrhaus zu Gesprächen und musikalischen Beiträgen. Junge Franzosen begeisterten durch Improvisationen auf ihren Instrumenten.

Bei einem Rundgang erkunden die Gäste die Augsburger Altstadt mit ihren Wasserkanälen, der Maximilianstraße und der Fuggerei. Höhepunkt des Besuchs ist das erste deutsch-französische Weinfest, mit dem die 45-jährige Freundschaft zwischen Mering und Ambérieu gebührend gefeiert werden soll.

Schirmherr Hans-Dieter Kandler freute sich, dass die Gäste aus Frankreich so ein herrliches Wetter nach Mering mitgebracht hatten und die Mehrzweckhalle so gut gefüllt war. Er begrüßte den Winzer Roland-Scholtes, der extra aus Klüsserath an der Mosel angereist war, und Sébastien Gentet vom Oh la la in Mering. Sie boten verschiedene Weine an ihren Ständen an.

Dazu hatte der Trachtenverein Brotzeit-, Käseteller, Bratensülzen sowie für den späteren Abend Gulaschsuppe und Fischsemmeln vorbereitet. Die Gäste genossen Schuhplattler, Goaslschnalzer, Laubentanz und weitere Tänze, die die Trachtler für den langen Abend einstudiert hatten. Für das gemeinsame Abschlusskonzert standen abwechselnd Dirigent Stefan Nerlich und sein französischer Kollege Lionel Alix auf dem Stuhl. Für den nächsten Besuch und Auftritt hatte Nerlich der Union Musicale ein neues Liederheft als Gastgeschenk übergeben.

Nach dem offiziellen Ende feierten die jungen Leute ihr Wiedersehen weiter, sodass es eine kurze Nacht wurde. Um 9 Uhr stand ein Frühstücksbuffet im Feuerwehrhaus mit Marmelade, Wurst- und Käseplatten, Weißwürsten und Kuchen auf dem Programm. Mit einem musikalischen Abschiedsgruß der Feuerwehrkapelle brachen die französischen Gäste eine Stunde später nach Ambérieu auf. „Bis bald“ bzw. „À bientôt“ heißt es für manche Gastfamilien, wenn der offizielle Besuch durch das Komitee im September auf dem Programm steht.

