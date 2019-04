vor 39 Min.

Erweiterung der Grundschule kommt erst im nächsten Jahr

Im Hinblick auf die Erweiterung der Grundschule in Kissing gibt es Probleme mit der Förderung. Die Klassenzimmer sind zu groß.

Von Philipp Schröders

Die Grundschule Kissing muss dringend erweitert werden. Aufgrund stark gestiegener Schülerzahlen werden neue Räume benötigt. Eigentlich wollte die Gemeinde in diesem Jahr in Modulbauweise ein Interimsgebäude errichten lassen. Doch in der vergangenen Gemeinderatssitzung bestätigte sich, was bereits befürchtet wurde. In diesem Jahr wird es keine Erweiterung geben.

Der Grund: Es fließen vorläufig keine Fördergelder. Die Regierung von Schwaben hatte eine detaillierte Bestandsaufnahme über den Bedarf an der Schule als Voraussetzung für den Antrag gefordert. Wie Hans-Peter Bermann-Pyrkosch, der bei der Gemeinde für die Kindergärten und Schulen zuständig ist, in der vergangenen Sitzung erklärte, ergab jedoch ein Gespräch mit der Regierung, dass die nötigen Voraussetzungen in diesem Jahr nicht mehr geschaffen werden können. Grundsätzlich bestehe in Kissing das Problem, dass die Klassenzimmer zu groß sind. Zurzeit hat die Schule 19 Unterrichtsräume, die teilweise bis zu 78 Quadratmeter umfassen. Die Grenze sei aber bei 58 Quadratmetern. Laut Bermann-Pyrkosch liegt die Schule damit insgesamt etwa 300 Quadratmeter über dem Mindestmaß, das gefördert wird.

Viele andere Gemeinden haben bereits einen Antrag gestellt

Zudem habe das Gespräch mit der Regierung ergeben, dass bereits viele andere Gemeinden, die schon einen Antrag gestellt haben, auf Geld aus dem Fördertopf hoffen. „Es fehlen 23 Millionen für die, die bauen wollen“, sagte Bermann-Pyrkosch. Die Fördergelder für den Interimsbau in Kissing würden aus diesen Gründen wohl erst im kommenden Jahr fließen. „Bis September sollten wir die Planung für den Zuschussantrag fertigstellen.“

Dabei sei der Bedarf hoch. Bermann-Pyrkosch denkt, dass spätestens im übernächsten Schuljahr 21 Klassenzimmer benötigt werden. Zurzeit gibt es 19 Unterrichtsräume und 431 Schüler. Die Verwaltung geht laut einer Hochrechnung davon aus, dass im kommenden Schuljahr die Zahl bei 463 Schülern liegt. Also wird bereits ab September mehr Unterrichtsraum benötigt. Dabei gibt es neben dem Zuzug weitere Unwägbarkeiten. Ein Beispiel: Aus dem Einschulungskorridor kommen 15 Schüler, vier Eltern haben sich aber laut Bermann-Pyrkosch noch nicht entschieden, ob ihr Kind nicht doch im Kindergarten bleiben soll. Im Schuljahr 20/21 soll die Schüleranzahl laut der Prognose der Verwaltung bei 484 liegen.

Bürgermeister will mit der Grundschule nach einer Lösung suchen

Roland Nemetz von der SPD sagte: „Wir finden grundsätzlich, dass wir von der Landesregierung alleine gelassen werden. Auf der einen Seite sollen wir möglichst den Raumbedarf decken, auf der anderen Seite werden wir durch Verwaltungsvorschriften blockiert. Wir werden bestraft für unsere zu großen Klassenzimmer.“ Er sprach sich dafür aus, auf die Landtagsabgeordneten aus der Region Druck auszuüben. „Das Problem haben andere Kommunen bestimmt auch.“

Bürgermeister Reinhard Gürtner sagte: „Wir müssen dafür büßen, dass wir den Schülern mehr Raum zur Verfügung stellen wollten.“ Er sprach sich aber dafür aus, pragmatisch vorzugehen. Nun müsse bis zum Schulbeginn im September nach einer vorläufigen Lösung in Zusammenarbeit mit der Grundschule gesucht werden. Beispielsweise war in der Sitzung die Rede davon, Klassenzimmer zu teilen. „Wir müssen weiter kreativ sein. Eine Lösung ist jetzt in der Kürze noch nicht spruchreif“, sagte Gürtner.

