Erzähltheater am Jexhof

Was in Schöngeising geboten wird

Im Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising stehen mehrere Punkte im Programm.

Am Donnerstag, 12. September, startet um 19 Uhr das von Franz Csiky eigens für das Bauernhofmuseum verfasste Erzähltheater „Fremd. Sein. Heimat. Oder wenn Vergangenheit und Zukunft Gegenwart werden“. In dem Stück geht es um ein Geschwisterpaar „mit Migrationshintergrund“, welches einen Fluchtkoffer voller Aufzeichnungen über die Vertreibung der Familie aus dem Böhmerwald von einer verstorbenen Tante erbt. Es spielen Michaela Stögbauer und Kurt Schürzinger, inszeniert wird das Stück von Rolf P. Parchwitz. Musikalisch unterstützt werden Szenerie und Gesang durch Saxofon und Klarinette von David Jäger. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 14 Euro. Anmeldung unter Telefon 08141/519205. Weitere Aufführungen sind am Freitag, 13. September, und Samstag, 14. September, um jeweils 19 Uhr.

Am Sonntag, 15. September, kann man ab 13 Uhr bei der Vorführung „Brot backen“ dem Bäcker bei seinem Handwerk im historischen Backhaus über die Schulter schauen. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können von 14 bis 16 Uhr im Rahmen des Kinderprogramms „Um zwei dabei“ zwei Stunden bei der Aktion „Gruselig ist das Räuberleben“ rund um den Jexhof mit Brigitte Hübner erleben. Die Gebühr beträgt sechs Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für die Eltern und andere Interessierte findet um 15 Uhr die Themenführung „Rund um den Jexhof herum“ mit Alfons Strähhuber statt. Das Zusammenspiel von Mensch und Natur steht im Mittelpunkt dieses Hofrundgangs, der auch die vorgeschichtliche Besiedelung des Jexhof nicht außer Acht lässt. Die Museumsführung ist im regulären Museumseintritt enthalten. (zil)

