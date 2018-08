vor 40 Min.

Es dominieren Doppelsieger

Bei den Stadtmeisterschaften schaffen es drei Teilnehmer mit Luftgewehr und Kleinkaliber an die Spitze. Eine Schützin holt schon ihren dritten Königstitel

Von Markus Späth

Es war eine gelungene Premiere, die an den Schützenständen der KK-Schützen Harthausen-Paar über die Bühne ging. Erstmals wurden „Doppelstadtmeisterschaften“, das heißt Titelkämpfe mit dem Luftgewehr und dem Kleinkaliber, nebeneinander ausgetragen. Und am Ende gab es gleich drei Teilnehmer, die sich sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit dem Kleinkaliber über Stadtmeisterehren freuen konnten.

Katja Beutlrock (Freischütz Haberskirch-Unterzell), Dominik Baur (SG Bachern) und Peter Wintermayr (Heimatschützen Stätzling) sicherten sich die Stadtmeistertitel jeweils mit dem Kleinkaliber und dem Luftgewehr.

228 Teilnehmer aus den Friedberger Schützenvereinen traten in diesem Jahr zur Kleinkaliber-, Luftgewehr- und Luftpistole-Stadtmeisterschaft in Harthausen an. Auf der 50-Meter-Kleinkaliber-Anlage und parallel auf der Zehn-Meter-Luftgewehranlage wurden an sechs Schießtagen die besten Schützen und Schützinnen aller Altersklassen ermittelt. Geschossen wurden 30 Schuss „auf Wertung“ und fünf Schuss „verdeckt“, um die Stadtkönige zu ermitteln.

Die Königswürde sicherte sich dieses Jahr in der Disziplin Luftgewehr/Luftpistole Melanie Modes von Freischütz Haberskirch mit einem 5,8-Teiler. Den Königstitel bei den LG/LP-Auflageschützen holte sich Josef Kitzhofer (KK Harthausen-Paar) mit einem sensationellen 3,6-Teiler. Eva Maria Mair (KK Harthausen-Paar) durfte sich mit dem 92,4-teiler in der Disziplin KK 50 Meter bereits über den dritten Königstitel in der laufenden Saison freuen. Sie ist bereits Vereins- und Gaukönigin. Königin in der KK-Auflage wurde mit einem 80-Teiler Walli Jahr aus Friedberg.

Die Stadtmeistertitel wurden in einem Finale ermittelt. Das Vorkampfergebnis diente nur zur Qualifikation für das Finale, das im K.-o.-Modus ausgetragen wurde. Die Stadtmeistertitel mit der Luftpistole gingen an Simon Schuß (SG Ottmaring), Manuela Böhm (Schützengilde Ottmaring) und Werner Jahr. Die Ergebnisse sind auch auf der Internetseite www.kk-harthausen-paar.de zu finden.

