20.03.2020

Es geht auch mal ohne Beethoven

Viel Beifall für Darbietungen beim Musikwettbewerb am Friedberger Gymnasium

Wie seit vielen Jahren fand auch heuer wieder ein schulinterner Musikwettbewerb am Staatlichen Gymnasium Friedberg statt. Das Kollegium der Fachschaft Musik machte sich die Mühe, – vor Ausbruch der Corona-Krise – einen ganzen Nachmittag lang musikalische Leistungen aus fast allen Jahrgangsstufen zu beurteilen. 24 Schülerinnen und Schüler sowie drei Gäste zeigten beim Preisträgerkonzert am 4. März im Musiksaal ihr Können und die hohe Qualität des Musiklebens an dieser Schule.

Passend zum britannischen Auftakt „Ballad to Guinevere“ des Gitarrenduos Anna und Paula Drexel spielte Andreas Bily anschließend auf seiner Geige einen bretonischen Tanz „An Dro“. Lucia Warnberger verlieh dem Lied „Es kommt zu dir“ mit ihrer Stimme Seele; Philipp Tränkners Pianistenfinger ließen bei „Nuvole Bianche“ die weißen Wolken ziehen sehen.

Lena Schuster zeigte mit ihren Gästen Helena Picality und Helena Schmid humor- und eindrucksvoll, wie ungewohnt und lustig drei Querflöten mit zum Teil ganz neuen Spieltechniken klingen können. Bei Lena Kramers frisch-rhythmischer Klavierdarbietung des bekannten „Golliwogg’s Cakewalk“ von Claude Debussy war man ebenso versucht zu tanzen wie bei Gitarrist Cedric Penns beschwingter „Walzer Fantasie“.

Mit einem Duo von Erwin Schulhoff zeigten Emily Scroggie (Violine) und ihr Gast Camilla Wagner (Violoncello) eindrucksvoll, wie dieser fast vergessene Komponist als einer der ersten Europäer den Jazz in seine Kompositionen integriert hat.

Eva Jaumann intonierte mit ihrer Oboe sicher die anspruchsvolle Sonata in G von Sammartini, Jakob Ihrig spielte auf seiner Gitarre flüssig und rhythmussicher das Solostück „Classical Gas“ von Mason Williams. Zum Träumen meditativ war der zarte Schmelz von Josua Fritz’ Geige bei „Thais“ von Massenet. Lorenz Hohns eingängige Klavierinterpretation von Yirumas „Kiss the rain“ wurde gefolgt von dem sehr schön intonierten Konzert für vier Violinen von Telemann mit Emily Scroggie, Maxi Drexler, Josua Fritz, Paula Sechser und Verena Tonch.

Akrobatische Trompetenläufe zeigte Christian Jaumann mit der „Petite Pièce Concertante“ von Guillaume Balay; Alina Schaller bot den Popsong „You are the reason“ überzeugend dar. Es folgte eine federleichte, schnelle Interpretation von J. S. Bachs g-Moll-Sonate für Flöte durch Lena Lugauer, gefolgt von Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtem „Alla Turca“, energisch am Klavier marschiert von Melina Müller. Bei Thomas Fellows „Medusa“ wurden durch Paul Feiges stupende Gitarrenspieltechnik die wuselnden Schlangenhaare geradezu bildlich vorstellbar.

Mit der d-Moll-Sonate von Sergej Prokofjew setzte dann die Klaviervirtuosin Monika Eberl mit beeindruckender musikalischer Reife einen das zahlreiche Publikum höchst begeisternden Schlusspunkt. (AZ)

Themen folgen