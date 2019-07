19.07.2019

„Es ist ein Traumfest!“

Von Freitag bis Donnerstag kommen 100000 Besucher. Bislang stören nur ein paar aggressive junge Männer den Frieden. Zeit für eine Zwischenbilanz

Von Ute Krogull

Um 21 Uhr an diesem schönen Sommerabend steht Robert Kern von den Fischern am Stand vom Bäcker Knoll und bettelt um Semmeln. Nicht für sich, für die Gäste des Fischereivereins, der an der Kirche Saibling mit Semmeln verkauft. Doch Semmeln sind aus – bei den Fischern, beim Bäcker. „Manche kommen dreimal am Abend zum Fischessen“, erzählt Kern. Der Andrang ist überall groß. Bis Donnerstagabend kamen 100000 Besucher zur Friedberger Zeit, so Veranstaltungsleiter Frank Büschel. Bei den Zöllnern spricht man dem Vernehmen nach von Rekordeinnahmen. Und angesichts der Wetterprognosen wird bis Sonntag ein Ansturm erwartet.

Willi Weißgerber vom Altstadtcafé sagt: „Ich bin mir sicher, dass der liebe Gott ein Friedberger ist. Pater Brühl kann keinen so guten Draht zum Petrus haben.“ Das Wetter sei das A und O. Zum achten Mal beteiligt er sich am Fest: „Es gibt nur nette Leute, alle sind geduldig.“ Und ist jetzt etwas verdient für einen Wirt? Weißgerber, dessen ganze Familie im Einsatz ist, sagt: „Wir brauchen zehn gute Tage.“

Wegen des Geldes macht keiner mit. Töpferin Karin Fleischner verkauft in der Jungbräustraße ihre Friedberg-Herzen, die sie vor sechs Jahren extra für die Friedberger Zeit entwickelt hat. „Reich wird man nicht, aber es ist schön hier und man trifft viele Menschen“, sagt sie. Ein paar Meter weiter, beim Zinngießer, trifft man Menschen aus Thüringen. Ulrike und Sven Hambsch kommen seit neun Jahren zu jedem Fest, besuchen Freunde, machen Ausflüge. An diesem Tag waren sie in den Bergen, dann ging es zum Feiern. „Es ist einfach immer wieder schön“, sagen sie. Die Tradition hat es ihnen angetan – aber auch Kirschküchle und Spießbraten. Zinngießer Wilhelm Eisenhart aus Eichstätt hofft für die Verkaufszahlen aufs Wochenende. Er lobt: „Sehr gut organisiert – und nicht das übliche Mittelalter-Zeug!“ Als Bayer sei er ohnehin ein „sehr barocker Mensch“.

Über den Barock hat sich im Internet allerdings eine Diskussion entwickelt. Besucher stört, dass Zuckerbäcker Gummibärchen in Plastiktüten und Liebesperlen und Plastikflaschen feilbieten, obwohl Plastikverpackungen für Bananen oder Tomaten verboten sind. Gabriele Raab, die mit ihrem Mann die Historientreue im Auge hat, verteidigt die Standbetreiber. „Diese Diskussion ist so alt wie das Fest“, sagt sie. Am Anfang sei man froh um jeden gewesen, der mitmacht. Da sei eine kleine Plastikflasche zu verschmerzen.

Außer solchen Debatten stört wenig den Frieden, bestätigt Veranstaltungsleiter Büschel. „Die Fallzahlen bei Polizei, Security und Rotem Kreuz sind verschwindend gering.“, Für Ärger sorgte am Wochenende eine Gruppe junger Männer, die Festgäste anpöbelten und angriffen. Alexander Wagenpfeil, Leiter der Polizei Friedberg, sagt, man versuche mit Hochdruck, sie zu ermitteln, sei mit Standbetreibern in Kontakt. Die Stadt will außerdem die Security aufstocken. Doch insgesamt seien an sieben Tagen nur zwei Fälle eine super Zwischenbilanz, so Wagenpfeil. „Das gäbe es in Augsburg nicht.“

Manfred Losinger sitzt spätabends auf einer Bank im Hafnergarten. Der Ansturm auf das Gelände hat nachgelassen, er gönnt sich ein Wasser und eine Zigarette. Der Wirt sieht etwas k.o. aus, doch er strahlt. „Es ist ein Traumfest! Die Leute sind gut drauf. Allen geht es gut.“ Und das noch bis Sonntag. "Augsburg-Teil Seite 29 und Sonderseite Seite 3

