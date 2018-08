vor 17 Min.

Es muss wachsen

Noch vor gar nicht so langer Zeit sah es düster aus für den Merchinger Gartenbauverein. Nun hat sich doch eine neue Führungsriege gefunden.

Von Christina Riedmann-Pooch

Letzten Herbst hatten einige Vorstandsmitglieder des Gartenbauvereins Merching nach jahrzehntelangem Einsatz über ihren Rücktritt nachgedacht - wie berichtet zunächst erfolglos: Bei der Jahreshauptversammlung im März fand sich kein neuer Vorsitzender und der bewährte Vorstandschaft war nur noch kommisarisch eingesetzt.

Damals machte sich bei einigen der Vorstandsmitglieder schon ein wenig Resignation breit. Da stellte sich Irmgard Maier, die schon in einigen Vereinen das Amt des Kassiers ausübte, als neuer Kassier zur Wahl. „Sie brachte den Wechsel ins Rollen.“, bestätigt der neue Vorsitzende Jürgen Falkner, der mit Johann Fabian einen sehr erfahrenen langjährigen zweiten Vorsitzenden an seiner Seite hat. Elisabeth Kutscher übernahm das Amt des Schriftführers – die langjährigen Beisitzer Marianne Schimpfle, Gabi Grundler, Berta Schiffmann und Regina Foris blieben weiterhin dabei.

Jürgen Falkner ist mit 45 Jahren einer der jüngsten Vorsitzenden im ganzen Kreisverband. Obwohl sein Vater Franz bei der Gründung des Vereins zweiter Vorsitzender war und seine Mutter Traudl viele Jahre als Beisitzerin tätig, entdeckte er die Liebe zum Garten erst vor einigen Jahren. „Ich bin kein super Gärtner, aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto interessanter wird es“, erzählt er begeistert.

Als Vorsitzender will er Bewährtes erhalten, wie etwa das Saftpressen oder die Pflege des Klostergartens, den er als optisches Aushängeschild des Gartenbauvereins sieht. Für 2019 sind der traditionelle Ausflug, ein Fachvortrag, eine Naturwanderung, sowie die Beteiligung am Merchinger Ferienprogramm geplant. Wiederbelebt werden soll das Erntedankfest mit Kaffee und Kuchen, das lange nicht mehr stattfand– und auch am Merchinger Adventsmarkt wollen sich die Gartler wieder mit einem Stand beteiligen. Für die Weiter- und Fortbildung im Verein soll im kleinen Rahmen auch ein Seminar angeboten werden.

Sehr angenehm empfindet Jürgen Falkner die Gemeinschaft im Verein: „Die Arbeit macht allen viel Freude – und die entspannte Atmosphäre hat man beim letzten Ausflug zur Landesgartenschau nach Würzburg deutlich gespürt.“ Und so sagt er auch über sein Amt als erster Vorsitzender: „Derjenige, der vorn dran steht, ist irrelevant: Es kommt auf das Team an, das hinter einem steht.“ Dass einige von der altbewährten Riege weiterhin dabei sind, empfindet er als wunderbare Basis. „Und alles Weitere muss wachsen.“

Kontakt und weitere Informationen zum Gartenbauverein Merching über gbv-merching@gmx.de

