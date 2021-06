Eurasburg

12:24 Uhr

5.000 Euro Schaden bei Unfall: Autofahrer nimmt Lkw die Vorfahrt

In Eurasburg will ein 44-Jähriger in die Feldstraße abbiegen. Allerdings fährt auf dieser ein Lkw-Fahrer, dem er die Vorfahrt nimmt. Es kommt zum Zusammenstoß.

