Auto wird angefahren und niemand meldet sich

In Eurasburg wird ein Ford beschädigt, jetzt ermittelt die Polizei, wer Schuld hat.

Ein grauer Ford Focus ist in der Christoph-von-Schmid-Straße in Eurasburg angefahren worden. Laut Polizei muss sich der Unfall zwischen 18.40 Uhr am Samstag und 18.30 Uhr am Sonntag ereignet haben. Wer den Sachschaden von 1500 Euro verursacht hat, ist nicht bekannt. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)