Der neue Eurasburger Schulleiter wuchs in Papua-Neuguinea auf

Plus Johannes Prockl freut sich auf die Aufgabe an der kleinen Einrichtung. Smartphones und hohen Freizeitdruck sieht der 46-Jährige kritisch.

Der neue Eurasburger Grundschulrektor Johannes Prockl hatte darum gebeten, ihm ein paar Tage Zeit zu geben bis zum Gespräch mit unserer Zeitung. Die Corona-Krise hindert ihn immer noch daran, Perspektiven für die vor ihm liegende Amtszeit zu entwickeln: "Wir müssen zunächst sicher durch die Krise kommen und dann eine neue Normalität entwickeln", sagt der 46-Jährige. Das hat auch seine ersten Arbeitstage in Eurasburg bestimmt. Wie er sich Bildung und Erziehung von Grundschülern vorstellt, kann er aber schon jetzt genau sagen.