Die Eurasburger leiden unter einer Taubenplage

Plus Eurasburgs Bürgermeister Reithmeir teilt im Gemeinderat mit, dass sich Tauben rasant vermehren. Doch was ist jetzt zu tun?

Eurasburgs Einwohner leiden zunehmend unter einer Taubenplage. Die Tiere fänden Unterschlupf unter Photovoltaikanlangen und vermehrten sich rasant, gab Bürgermeister Paul Reithmeir im Gemeinderat die Klagen der Bürger wieder. Zudem hinterließen die Vögel Verschmutzungen, die auch gesundheitsgefährdend seien. Was kann die Gemeinde unternehmen?