Roller fängt während der Fahrt zu brennen an

Während er auf der Staatsstraße 2051 fährt, bemerkt ein Rollerfahrer, dass sein Fahrzeug in Brand gerät. Die Feuerwehr kann den Brand aber löschen.

Auf der Staatsstraße 2051 ist am Donnerstagnachmittag ein Roller in Flammen aufgegangen. Der 73-jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt den beginnenden Brand, als er gegen 17.30 Uhr kurz vor Freienried war. Der Mann stellte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand ab.

Technischer Defekt sorgt für Totalschaden an einem Roller

Der Roller brannte vollständig aus, bevor ihn die Feuerwehr Eurasburg löschen konnte. Der Sachschaden liege bei etwa 250 Euro, heißt es von der Polizei. Derzeit geht man davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat. (AZ)