Eurasburg kauft ein neues Feuerwehrauto

Plus Der Eurasburger Gemeinderat beschließt eine Neuanschaffung. Zum Kaufpreis steuert auch der Freistaat einen Zuschuss bei.

Die Freiwillige Feuerwehr erhält ein neues Fahrzeug. Der Gemeinderat entschloss sich einstimmig, den Auftrag für die Neubeschaffung eine Hilfeleistungs-/Löschgruppenfahrzeuges (HLF) mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 433.000 Euro zu vergeben.

Einen Teil des Betrages übernimmt der Freistaat Bayern. Er gibt einen Zuschuss in Höhe von 83.000 Euro. Das Fahrgestell und der Aufbau werden von der Firma Rosenbauer Deutschland GmbH in Luckenwalde zum Angebotspreis von 363.000 Euro gefertigt. Die Beladung übernimmt die Firma Fischer GmbH in Dinkelscherben (69.100 Euro).

Eine Wärmebildkamera besorgt die Eurasburger Feuerwehr selbst

Für die geplante Wärmebildkamera gingen keine Angebote ein. Die Kamera wird nun von der Feuerwehr beschafft. Darüber hinaus werden 2000 Euro für weitere Ausgaben für unvorhergesehene technische Verbesserungen während der Bauphase (z. B. durch Neuentwicklungen in der Aufbau- oder Gerätetechnik) bereitgestellt. Die weiteren Themen:

Der Sportclub (SCE) stellte einen Antrag auf Bezuschussung für neue Fußballtore. Der Gemeinderat billigte den in Höhe von 509,60 Euro. Dies entspricht 50 Prozent des Gesamtrechnungsbetrages. LED-Umrüstung Die Straßenbeleuchtung in Eurasburg soll auf LED umgerüstet werden. Der Gemeinderat stimmte dieser Umrüstung nun zu. Für den vorgeschlagenen pauschalierten Leuchtmitteltausch werden 1068,50 Euro bereit gestellt. (smai)



