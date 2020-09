vor 48 Min.

Evangelische Kirche in Friedberg feiert Jubiläum mit Ausstellung

Plus Seit 50 Jahren hat Friedberg eine selbstständige evangelische Pfarrgemeinde. Vor 40 Jahren wurde die Kirche „Der Gute Hirte“ gebaut. Nun wird gefeiert.

Von Heike John

Die festlichen Ereignisse überschlagen sich im Moment in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Friedberg. Drei Konfirmationsgottesdienste wurde am Samstag und Sonntag gefeiert, am Wochenende davor war die Einführung der neuen Vikarin Katja Deffner und für kommenden Sonntag steht nun das Jubiläum an: Die Gemeinde begeht ihr 50-jähriges Bestehen, und die Kirche Der Gute Hirte wird 40 Jahre alt.

Eigentlich Anlass genug für ein großes Gemeindefest. „Geplant war ein Festtag, an dem richtig groß gefeiert wird und alle unsere Gruppen samt dem Kindergarten mitwirken“, erklärt Pfarrer Falko von Saldern. „ Corona hat unsere Planung nun deutlich reduziert.“ 60 Teilnehmer lässt der Kirchenraum laut den geltenden Hygieneregeln und Abstandsvorschriften zu, wenn um 10.30 Uhr im Friedberger Gotteshaus Der Gute Hirte der Kirchweihgottesdienst zelebriert wird.

50 Jahre evangelische Kirche: Ein Fest für die Gemeinde in Friedberg

Um möglichst vielen Gemeindemitgliedern die Teilnahme am Jubiläumsgottesdienst zu ermöglichen, wurden von offizieller Seite nur sehr wenige Gäste geladen. „Wir wollen, dass beim Geburtstag vor allen Dingen unsere Gemeindemitglieder mit dabei sind“, betont der Pfarrer.

Als Alternativangebot zum großen Fest hat man sich nun für eine kleine Ausstellung im Gemeindesaal entschieden. Für die historische Schau auf 50 Kirchenjahre arbeitete sich Pfarrer Falko von Saldern in die Gemeindegeschichte ein. Er durchforstete die Ordner im Pfarrarchiv, las Zeitungsberichte und Gemeindebriefe und scannte Fotos ein.

„Die Recherche war sehr spannend“, berichtet Pfarrer von Saldern, der auch promovierter Historiker ist. Besonders beeindruckte ihn zu lesen, wie der Münchner Kreisdekan im Juni 1948 am Tag der Währungsreform von München nach Friedberg zur Einweihung des ersten Kirchleins kam und sich ein Taxi auf Pump nehmen musste. Von einer Kollekte mit Waschkörben voller Reichsmark wird in diesem Zusammenhang berichtet.

Nach dem Krieg wuchs die Gemeinde auch aufgrund der Flüchtlinge schnell und Friedberg wurde vor 50 Jahren unabhängig von der Muttergemeinde St. Matthäus in Hochzoll.

1963 wurde die alte evangelische Kirche an der Herrgottsruhstraße in Friedberg renoviert, die später einem Neubau weichen musste. Im Hintergrund sieht man noch das Kinderheim, das inzwischen ebenfalls Geschichte ist. Bild: Pfarrarchiv Der Gute Hirte

Die alte turmlose Kirche war bald zu klein und wurde bereits 60 Jahre nach ihrem Bau abgerissen. 1980 konnte die neue Kirche auf dem Areal an der Herrgottsruhstraße eingeweiht werden. „Durch den Abriss des ehemaligen Kinderheims an der Münchner Straße hat man im Jubiläumsjahr nun einen besonders guten Blick auf unsere Kirche“, freut sich Pfarrer von Saldern.

Pfarrerehepaar teilt sich die Aufgaben

Vor einem Jahr kam er zusammen mit seiner Frau, Pfarrerin Nina von Saldern, und seiner Tochter nach Friedberg. Das Pfarrerehepaar arbeitete zuvor in Bern. Dort unterschied sich die Gemeindearbeit mit nur 5000 Lutheranern in der gesamten Schweiz und einer sich über fünf Kantone erstreckenden seelsorgerischen Verantwortung sehr von den jetzigen beiden Pfarrstellen. „Hier in Friedberg sind wir gut angekommen“, lautet das Resümee des Pfarrerehepaars nach einem Jahr. „Es ist eine sehr lebendige Gemeinde und wir sind gut beschäftigt.

Falko und Nina von Saldern sind seit einem Jahr das Pfarrerehepaar für Friedberg und Stätzling. Bild: Ute Krogull

Das Sprengelsystem mit der Kirche Der Gute Hirte in Friedberg und der Zachäuskirche in Stätzling habe man weitgehend aufgegeben und arbeite lieber sektoral, erklärt Falko von Saldern. „Die Pfarramtsführung, Seminarabende und Erwachsenenbildung habe ich übernommen und meine Frau ist für die Kinder- und Jugendarbeit verantwortlich. Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen übernimmt das Ehepaar im Wechsel.

Beide unterrichten zudem an den Schulen. Bei der Aufbereitung der Gemeindegeschichte, die sechs Wochen lang zu sehen sein wird, wurde Pfarrer Falko von Saldern von einem vierköpfigen Team unterstützt. Dazu gehören Horst Köhler, der das Archiv führt, die langjährige Vertrauensfrau Monika Göppel sowie Ludwig Nägele und Pfarramtssekretärin Gisela Bickel.

Vor mehr als 40 Jahren war die Kirche Der Gute Hirte noch eine Baustelle. Bild: Pfarrarchiv Der Gute Hirte

Die Ausstellung im Gemeindesaal wird im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst eröffnet. Danach wird sich Regionalbischof Axel Piper noch in das Gästebuch der Stadt Friedberg eintragen. „Wir sind froh, dass wir angesichts der Pandemie überhaupt feiern können“. Einen ersten Testlauf in Bezug auf die Abstandsbestuhlung und die reduzierte Kirchenmusik gab es bereits beim Einführungsgottesdienst der Vikarin Katja Deffner.

Die Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde in Friedberg

Schlaglichter der Kirchengemeinde

Bis 1803: Die ersten beiden Evangelischen kommen in das katholische Friedberg ;



; 1923-1938: Evangelische Gottesdienste im Rathaus Friedberg ;



; August 1939: Erster Spatenstich für den Bau des Betsaals, spätere „Alte Kirche“ in der Herrgottsruhstraße , Baustopp 1940, Fortführung und Fertigstellung der Bauarbeiten 1946;



, Baustopp 1940, Fortführung und Fertigstellung der Bauarbeiten 1946; Juni 1970: Die Kirchengemeinde löst sich von der Mutterkirche St. Matthäus in Hochzoll und wird selbstständig. Pfarrer ist Klaus Seyboth ;



löst sich von der Mutterkirche in und wird selbstständig. Pfarrer ist ; Oktober 1978: Baugenehmigung für das neue Gemeindezentrum an der Herrgottsruhstraße und Spatenstich. Die Alte Kirche wird Gemeindesaal;



und Spatenstich. Die Alte Kirche wird Gemeindesaal; September 1980: Einweihung der Kirche „Der Gute Hirte“ mit Gemeindezentrum und Pfarrhaus;



September 1985: Orgelweihe mit Landesbischof Johannes Hanselmann



Oktober 2013: Grundsteinlegung für einen neuen Gemeindesaal und eine Kindertagesstätte an der Herrgottsruhstraße , dafür Abriss der Alten Kirche und des Kindergartens.



Kontakt: Für die Teilnahme am Jubiläumsgottesdienst ist eine Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich. Telefon 0821/ 603325 oder E-Mail pfarramt@friedberg-evangelisch.de.

