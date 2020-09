00:32 Uhr

Events im Divano

Bühne steht wieder zur Verfügung

Unter den Auswirkungen der Corona-Krise haben viele Künstler gelitten. Für sie hat das Divano in Friedberg daher ein besonderes Projekt zur Unterstützung geschaffen: Bis voraussichtlich Ende des Jahres stellt der Ort der Begegnung seine Bühne und Räumlichkeiten Kunst- und Kulturschaffenden kostenfrei zur Verfügung.

Geplant sind zwei Veranstaltungen im Monat mit einer Dauer von jeweils etwa einer Stunde und 20 Besuchern.

Der Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten à 20 Euro kommt direkt den Künstlern zugute. Um alles Weitere wie GEMA-Gebühren und Werbung kümmert sich das Divano nach Absprache.

„Wir freuen uns über alle Anfragen von Kunst- und Kulturschaffenden, ob im Bereich Musik, Schauspiel, Tanz, Kabarett, Kleinkunst, Autorenlesung und vieles mehr – und wir sind gespannt, was uns erwartet“, erklärt Christine Schmitz, die das Divano leitet. „Unser Ziel ist es, die Künstler zu unterstützen und das kulturelle Leben in der Stadt zu bereichern.“ Anfragen nimmt sie per E-Mail an info@divano.de entgegen.

Themen folgen